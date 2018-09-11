Оранжевый – хит сезона: яркие образы Кайли Дженнер восхитили Сеть

Последнее время яркие кислотные оттенки в одежде предпочитают многие звезды. Например, звезда "Сплетницы" Блейк Лавли и светская львица Ким Кардашьян любят лимонный, модель Белла Хадид – ядовито-желтый, а супермодель 90-х Синди Кроуфорд носит вещи цвета фуксии. Не отстает от них и юная бизнес-вумен и тусовщица Кайли Дженнер.

ФОТО: Instagram / Instagram

За последние два дня Кайли опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков в нарядах яркого оранжевого цвета. В первом случае это было облегающее платье на бретельках.

ФОТО: Instagram / Instagram

Дополнением к которому послужили босоножки на высоком тонком каблуке и даже сумочка в тон.

ФОТО: Instagram / Instagram