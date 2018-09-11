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Оранжевый – хит сезона: яркие образы Кайли Дженнер восхитили Сеть

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Kylie Jenner releases a photo on Instagram with the following caption: "i had too \ud83e\udde1". Photo Credit: Instagram *** No USA Distribution *** For Editorial Use Only *** Not to be Published in Books or Photo Books *** Please note: Fees charged by the agency are for the agency’s services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you expressly agree to indemnify and to hold the agency and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against the agency arising out of or connected in any way with publication of the material.

ФОТО: Instagram / Instagram

Светская львица Кайли Дженнер последнее время предпочитает сочный оранжевый оттенок, пишет Сегодня.

Последнее время яркие кислотные оттенки в одежде предпочитают многие звезды. Например, звезда "Сплетницы" Блейк Лавли и светская львица Ким Кардашьян любят лимонный, модель Белла Хадид – ядовито-желтый, а супермодель 90-х Синди Кроуфорд носит вещи цвета фуксии. Не отстает от них и юная бизнес-вумен и тусовщица Кайли Дженнер.

ФОТО: Instagram / Instagram

За последние два дня Кайли опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков в нарядах яркого оранжевого цвета. В первом случае это было облегающее платье на бретельках.

ФОТО: Instagram / Instagram

Дополнением к которому послужили босоножки на высоком тонком каблуке и даже сумочка в тон.

ФОТО: Instagram / Instagram

А во втором – объемный комбинезон. Причем фото было сделано еще и на фоне оранжевых автомобилей.

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