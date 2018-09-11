Фото: Ксения Собчак показала новорожденного сына и… себя в нижнем белье
11 сентября 2018, 10:52
Не успела Ксения Собчак растрогать подписчиков, как вслед за этим возмутила. Дело в том, что сначала телеведущая поздравила супруга Максима Виторгана с днем рождения, показав его фото с их новорожденным сыном Платоном, которому скоро исполнится два года.
А следующим же постом — рядом с любимым мужем и сынишкой, — Собчак вспомнила свою откровенную фотосессию для Vogue.
Естественно, не все оценили смелость Ксении. Ведь многие воспринимают ее уже как кандидата в президенты и считают, что подобные вещи ни делать, ни вспоминать для нее некомильфо.