Фото: Ксения Собчак показала новорожденного сына и… себя в нижнем белье

Не успела Ксения Собчак растрогать подписчиков, как вслед за этим возмутила. Дело в том, что сначала телеведущая поздравила супруга Максима Виторгана с днем рождения, показав его фото с их новорожденным сыном Платоном, которому скоро исполнится два года.