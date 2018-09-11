Вт, 11.09.2018
Эксклюзивное видео: эстонская делегация вручила участнице «Миссис Россия 2018» королевский подарок! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: Ксения Собчак показала новорожденного сына и… себя в нижнем белье

Фото: Ксения Собчак показала новорожденного сына и… себя в нижнем белье

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ксения Собчак

ФОТО: SCANPIX

Не успела Ксения Собчак растрогать подписчиков, как вслед за этим возмутила. Дело в том, что сначала телеведущая поздравила супруга Максима Виторгана с днем рождения, показав его фото с их новорожденным сыном Платоном, которому скоро исполнится два года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

А следующим же постом — рядом с любимым мужем и сынишкой, — Собчак вспомнила свою откровенную фотосессию для Vogue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Естественно, не все оценили смелость Ксении. Ведь многие воспринимают ее уже как кандидата в президенты и считают, что подобные вещи ни делать, ни вспоминать для нее некомильфо. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ