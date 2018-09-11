Семейные ценности: муж Пелагеи опубликовал первое фото с маленькой дочерью

Свадьба певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина состоялась в июне 2016-го, однако супруги не рассказывали общественности об этом событии, более того, они предпочли удалить аккаунты в социальных сетях, чтобы к ним было приковано как можно меньше внимания.

21 января прошлого года Пелагея подарила супругу дочь, которую счастливые родители нарекли Таисией. До сих пор поклонники 32-летней певицы не знают, на кого похожа малышка, ведь Пелагея и Иван еще не представили единственную наследницу широкой публике.

ФОТО: Instagram