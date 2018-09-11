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Семейные ценности: муж Пелагеи опубликовал первое фото с маленькой дочерью

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Пелагея с мужем.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

В январе 2017-го певица впервые стала матерью, подарив супругу, хоккеисту Ивану Телегину, дочь Таисию. Молодые родители ни разу не показывали малышку общественности, а на днях Телегин сделал исключение и опубликовал в соцсети снимок с наследницей.

Свадьба певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина состоялась в июне 2016-го, однако супруги не рассказывали общественности об этом событии, более того, они предпочли удалить аккаунты в социальных сетях, чтобы к ним было приковано как можно меньше внимания.

21 января прошлого года Пелагея подарила супругу дочь, которую счастливые родители нарекли Таисией. До сих пор поклонники 32-летней певицы не знают, на кого похожа малышка, ведь Пелагея и Иван еще не представили единственную наследницу широкой публике.

ФОТО: Instagram

А недавно 26-Телегин вновь начал вести страницу в Instagram. В нем спортсмен опубликовал теплый семейный снимок, на котором, помимо него, изображены Пелагея и Таисия. Правда, и на этой фотографии нельзя разглядеть лица малышки.

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