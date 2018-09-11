Нужно что-то делать! Читайте гороскоп на 11 сентября

Овен

Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Короче говоря, вам определенно хочется праздника, но для того, чтобы устроить его, нужно пренебречь интересами близких, в том числе и любимого человека. Каков бы ни был ваш выбор, вероятность конфликтов и взаимных обид остается довольно высокой, поэтому стоит быть осторожнее в высказываниях, стараться вести себя, по крайней мере, тактично и вежливо.

Массу удовольствия получат те, кто отправляется в поездки или занимается каким-то новым для себя делом. Трудно подобрать лучший день для творческой деятельности. А вот расходы лучше ограничить: удовлетворяя все свои желания, вы рискуете остаться без гроша.

Телец

Нестабильный и сложный день, когда лишь ваше умение взять под контроль едва ли не любую ситуацию позволит совладать с негативными тенденциями. Одна из самых сложных задач, стоящих перед вами – справиться со своими эмоциями, не разрушить в приступе раздражения и гнева то, что было нажито непосильным трудом. Появляется возможность реализовать профессиональные амбиции, но для того, чтобы добиться желаемого, придется иметь дело с неприятными вам людьми. Держите язык за зубами, не говорите того, что думаете, внимательно присматривайтесь к новым знакомым.

Осторожность важна и в личной жизни, любой необдуманный шаг может разрушить гармонию в семье. Любимый человек готов простить вам многое, но это не повод испытывать его терпение, давать поводы для ревности.

Близнецы

Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Профессиональные проблемы не исключены, некоторым представителям знака даже придется отказаться от ранее составленных планов, поскольку дел будет много, и каждое из них потребует внимания. Непросто складываются отношения с коллегами и руководством, недоброжелатели и завистники попытаются навредить вам.

Благодаря вовремя полученной поддержке друзей и родственников вы сможете справиться со многими проблемами личной жизни, однако некоторая напряженность в отношениях с любимым человеком все же сохранится. Сейчас не нужно принимать важных решений, совершать необдуманных поступков: спешка противопоказана во всем.

Рак

Ситуация в профессиональных делах складывается непростая, но открывающая широкие возможности. Стоит ли удивляться, что помыслы ваши сосредоточены на работе, и немало времени вы проведете в размышлениях о том, как наилучшим образом воспользоваться стечением обстоятельств? Семейным делам также нельзя не уделить внимания; к счастью, сегодня вам будет нетрудно найти компромисс между собственными интересами и желаниями близких.

Любимый человек готов согласиться со многими вашими идеями, однако обсуждать следует только планы на ближайшее будущее: вскоре произойдут события, которые потребуют пересмотра приоритетов. Вам нужно позаботиться о своем здоровье, отказаться от утомительных дел и излишеств, имеющих неприятные последствия.

Лев