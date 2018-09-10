Ни в коем случае не принимайте активированный уголь перед сексом!

Исследователи полагают, что активированный уголь освобождает организм не только от ядов и токсинов, но и от некоторых лекарственных препаратов. В частности, ученые не исключают, что прием активированного угля вместе с оральными контрацептивами может привести к тому, что уголь выведет гормональное вещество из желудка еще до того, как оно растворится.

Специалисты советуют быть внимательнее и консультироваться с врачами.

Ранее ученые сообщали об опасном свойстве аспирина. Прием ацетилсалициловой кислоты, также широко известной под торговой маркой "Аспирин", как установили ученые, хоть и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, однако вместе с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток. Из-за этого последние претерпевают мутации по сравнению с клетками опухолей, не подвергавшихся воздействию препарата.