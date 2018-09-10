Регина Тодоренко впервые подтвердила свою беременность: смотрите сами!

В СМИ давно просочились слухи о беременности Регины Тодоренко. Популярная телеведущая не афишировала свое положение до последнего, однако свежие фото и видео, появившиеся в Сети, не оставили сомнения в том, что Тодоренко находится в интересном положении, пишет Woman.
В минувшие выходные 28-летняя Регина Тодоренко находилась в Москве на LinguaFest-2018. Это мероприятие было посвящено английскому языку, а ведущая являлась одним из спикеров.
В своем Instagram Тодоренко выложила короткое видео со своего мастер-класса, на котором пожелала всем перебороть страх в изучении иностранных языков. Однако на видео округлившегося животика телезвезды не было видно.
Тем не менее в Сети появился альтернативный ролик с фестиваля: кто-то из участников запечатлел девушку в полный рост. После этого Тодоренко опубликовала фото, на котором она уже не скрывает свой округлившийся живот.
Напомним, что в конце июня Регина Тодоренко и 32-летний Влад Топалов официально подтвердили свои отношения. Певец сделал телеведущей предложение, когда они вместе отдыхали на Корсике.