Регина Тодоренко впервые подтвердила свою беременность: смотрите сами!

В минувшие выходные 28-летняя Регина Тодоренко находилась в Москве на LinguaFest-2018. Это мероприятие было посвящено английскому языку, а ведущая являлась одним из спикеров.

В своем Instagram Тодоренко выложила короткое видео со своего мастер-класса, на котором пожелала всем перебороть страх в изучении иностранных языков. Однако на видео округлившегося животика телезвезды не было видно.

Тем не менее в Сети появился альтернативный ролик с фестиваля: кто-то из участников запечатлел девушку в полный рост. После этого Тодоренко опубликовала фото, на котором она уже не скрывает свой округлившийся живот.