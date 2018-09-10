Точно беременна: мать Меган Маркл своим поступком намекнула на скорое пополнение

62-летняя Дория Рэгланд занимается на дому. У нее сразу два педагога. "Меган не хочет нанимать помощников, когда малыш появится на свет. Она считает, что с ролью няни лучше всего справится ее мать. Дория давно решила, что будет заниматься внуками, когда выйдет на пенсию", – рассказали журналистам в ближайшем окружении Маркл.

Как компетентно передает The Daily Star, Дория Рэгланд уже научилась оказывать первую помощь малышам, узнала все о кормлении и уходе за новорожденными. Известно также, что в ближайшее время женщина сменит место жительства. Она переедет в Великобританию из Америки, чтобы быть ближе к дочери, которая якобы скоро подарит мужу, принцу Гарри, первенца.

ФОТО: Anwar Hussein/SIPA / Anwar Hussein/SIPA

Напомним, слухи о том, что Меган Маркл ждет ребенка, появились, когда она вместе с мужем появились на благотворительном концерте, посвященным столетию окончания Первой мировой войны. Для выхода в свет Меган предпочла синее, чуть ниже колен, летящее платье без рукавов. Изюминкой его стали волны, проходящие спереди. Впрочем, они же сыграли злую шутку с супругой принца. В Сети немедленно появились комментарии, что в этом наряде Меган как "на девятом месяце беременности".