Забыла про бюстгальтер: Эмбер Херд надела слишком откровенное платье

32-летняя актриса Эмбер Херд, которая последнее время для выхода на красные дорожки выбирает странные наряды, снова пришла на презентацию фильма со своим участием в смелом платье.

ФОТО: GEOFF ROBINS / AFP

Херд посетила премьеру фильма под названием "Ее запах", состоявшуюся в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

ФОТО: MARK BLINCH / REUTERS

По такому случаю актриса надела длинное светлое платье на очень тонких бретельках. Фасон не предусматривал нижнего белья, поэтому в объективах фотографов Эмбер предстала с просвещающимися сосками.

ФОТО: GEOFF ROBINS / AFP