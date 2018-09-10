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Забыла про бюстгальтер: Эмбер Херд надела слишком откровенное платье ФОТО!

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Amber Heard arrives at the world premiere of "Her Smell" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada September 9, 2018. REUTERS/Mark Blinch

ФОТО: MARK BLINCH / REUTERS

Актриса Эмбер Херд пришла на презентацию фильма в очень смелом платье, пишет Сегодня.

32-летняя актриса Эмбер Херд, которая последнее время для выхода на красные дорожки выбирает странные наряды, снова пришла на презентацию фильма со своим участием в смелом платье.

ФОТО: GEOFF ROBINS / AFP

Херд посетила премьеру фильма под названием "Ее запах", состоявшуюся в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

ФОТО: MARK BLINCH / REUTERS

По такому случаю актриса надела длинное светлое платье на очень тонких бретельках. Фасон не предусматривал нижнего белья, поэтому в объективах фотографов Эмбер предстала с просвещающимися сосками.

ФОТО: GEOFF ROBINS / AFP

К слову, на днях в не менее странном образе была замечена модель Белла Хадид, пришедшая на вечеринку модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, где присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.

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