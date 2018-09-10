Эксперты рассказали, почему Пугачева не может быть генетической матерью близнецов Гарри и Лизы

На момент рождения малышей Алла Пугачева находилась уже в весьма солидном возрасте, при котором у женщин уже точно нет жизнеспособных яйцеклеток, а звучавшие заявления о том, что якобы в молодости звезда заморозила свои яйцеклетки не выдерживает критики, поскольку максимально известный медицине срок использования такого биоматериала составил 10 лет при среднем сроке в 5-7 лет, тогда как в случае с артисткой звучат слова о том, что ее яйцеклетки чуть ли не 30 лет ожидали своего часа в крио-камере.

К тому же известно, что в браке с Киркоровым певица мечтала родить ребенка, но у пары так ничего и не получилось, хотя если бы на тот момент у звезд были бы жизнеспособные яйцеклетки, они вполне смогли бы завести детей.

К слову, ранее в СМИ звучали предположения о том, что донором яйцеклетки для Лизы и Гарри могла стать дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте, однако нет никаких подтверждений этой информации.

Так или иначе, Гарри и Лиза скоро отпразднуют свое пятилетие. Журналисты выяснили, что, несмотря на юный возраст, звездные родители тратят огромные деньги на их образование.