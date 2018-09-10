Явно перестарались: Анну Семенович высмеяли за неудачное фото

"А что с ногами? На тетрис похожи", "Какой плохой фотошоп ног", "Ретушь ужасна", "У вас ноги поплыли", "На фото даже не понимающий человек в фотошопе поймет неудачную работу", "Почему ноги такие кривые?", - писали подписчики под снимком.