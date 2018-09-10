Явно перестарались: Анну Семенович высмеяли за неудачное фото

10 сентября 2018, 12:22
Недавно в Сети появились фотографии Анны Семенович с отдыха в Праге, на которых певица демонстриует заметно похудевшую фигуру. Тогда поклонники засыпали звезду комплиментами и вопросами о диете. Однако новый снимок, которым Анна поделилась в своем Instagram удивил подписчиков и вызвал насмешки в Сети, пишет Viva.
По мнению фанатов, в попытках сделать ноги еще стройнее Семенович явно перестаралась с фотошопом.
"А что с ногами? На тетрис похожи", "Какой плохой фотошоп ног", "Ретушь ужасна", "У вас ноги поплыли", "На фото даже не понимающий человек в фотошопе поймет неудачную работу", "Почему ноги такие кривые?", - писали подписчики под снимком.
Примечательно, что сама Анна комментарии фанатов проигнорировала и фото решила не удалять.