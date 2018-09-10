Пн, 10.09.2018
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  • Явно перестарались: Анну Семенович высмеяли за неудачное фото

Явно перестарались: Анну Семенович высмеяли за неудачное фото

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Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Недавно в Сети появились фотографии Анны Семенович с отдыха в Праге, на которых певица демонстриует заметно похудевшую фигуру. Тогда поклонники засыпали звезду комплиментами и вопросами о диете. Однако новый снимок, которым Анна поделилась в своем Instagram удивил подписчиков и вызвал насмешки в Сети, пишет Viva.

По мнению фанатов, в попытках сделать ноги еще стройнее Семенович явно перестаралась с фотошопом.

"А что с ногами? На тетрис похожи", "Какой плохой фотошоп ног", "Ретушь ужасна", "У вас ноги поплыли", "На фото даже не понимающий человек в фотошопе поймет неудачную работу", "Почему ноги такие кривые?", - писали подписчики под снимком.

Примечательно, что сама Анна комментарии фанатов проигнорировала и фото решила не удалять.

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