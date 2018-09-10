Ведущая в прямом эфире рассказала о смерти своей дочери от передозировки

Американская телеведущая Анджела Кеннеке рассказала в прямом эфире канала KELO-TV (CBS) о смерти своей 21-летней дочери от передозировки. Фрагмент выступления женщина опубликовала в личном Twitter-аккаунте.
Журналистка заявила, что в эфире канала нередко звучали сообщения об опиоидном кризисе в США, однако теперь он коснулся ее лично: ее дочь Эмили погибла 16 мая от отравления фентанилом.
«Я никогда не хотела, чтобы член моей семьи стал частью статистики, которую вы слышите в вечерних новостях. Никто не хочет. Я и моя семья никогда не оправимся после потери нашей талантливой, умной, красивой дочери Эмили», — подытожила ведущая.
Со слов Кеннеке, семья долгое время не знала, что девушка является наркоманкой. Позднее они договорились о реабилитации для нее, но было слишком поздно: передозировка случилась прежде, чем она обратилась к профессионалам.
По мнению ведущей, ее личная трагедия может стать поводом для перемен. Она специально выступила с заявлением в эфире телеканала, чтобы обратить внимание на проблему, которая может коснуться каждого. Также Кеннеке объявила об учреждении фонда имени своей дочери, который поможет зависимым оплатить реабилитацию, пишет Lenta.
I'm issuing a personal plea to end the stigma surrounding addiction and a call for action regarding the opioid crisis! pic.twitter.com/Ayxlf43UQm— Angela Kennecke (@AngelaKennecke) September 5, 2018