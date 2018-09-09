Три самых настоящих психолога по Знаку Зодиака

Ведь существуют люди с врожденным талантом психолога. Искусство распознать кто перед тобой наделены эти три знака, пишет Клубер.
Рак
Этот знак зодиака владеет тайным оружием, интуицией. Первое впечатление о вас может быть последним для вас, Рак сразу безошибочно определяет кто есть, кто. Наделенные сенсорным чутьем, Рак сразу поймет говорите ли вы правду или обманываете. Терпеливый и спокойный Рак выйдет сухим из любой ситуации, без эмоции. Выложит все факты против вас, о которых вы бы побоялись самому себе, признаться. Хладнокровный Рак еще больше убедится в своей проницательности и не забудет подчеркнуть это.
Дева
Любую ситуацию разложит по полкам и напишет, что с точной датой и временем. Острый ум и логическое мышление, особое внимание на мелкие детали превращают Деву в настоящую мисс Марпл. Способностью владеть своими эмоциями и переключать свое мышление на анализ над ситуацией. Дева настоящий друг, но только в том случае, если Деву оценили, если нет, то вы для нее враг № 1 и получите то, что заслуживаете.
Скорпион
Из всех трех знаков зодиака, Скорпион самый опасный знак. Если у Рака и Девы эмоциональный диапазон зашкаливает, то хладнокровный Скорпион способен трансформироваться в нечто не человекоподобное, чтобы узнать вас. Скорпион способен собственноручно вырвать человека из своего сердца даже того, кого любит безмерно. Скорпион не прощает и второго шанса не дает, даже если пред ним разложены все карты и факты вашей невиновности, всем этим воспользуется, чтобы полностью вас уничтожить.