Три самых настоящих психолога по Знаку Зодиака

Рак

Этот знак зодиака владеет тайным оружием, интуицией. Первое впечатление о вас может быть последним для вас, Рак сразу безошибочно определяет кто есть, кто. Наделенные сенсорным чутьем, Рак сразу поймет говорите ли вы правду или обманываете. Терпеливый и спокойный Рак выйдет сухим из любой ситуации, без эмоции. Выложит все факты против вас, о которых вы бы побоялись самому себе, признаться. Хладнокровный Рак еще больше убедится в своей проницательности и не забудет подчеркнуть это.

Дева

Любую ситуацию разложит по полкам и напишет, что с точной датой и временем. Острый ум и логическое мышление, особое внимание на мелкие детали превращают Деву в настоящую мисс Марпл. Способностью владеть своими эмоциями и переключать свое мышление на анализ над ситуацией. Дева настоящий друг, но только в том случае, если Деву оценили, если нет, то вы для нее враг № 1 и получите то, что заслуживаете.

Скорпион