Громкое признание Гузеевой разозлило фанатов

Гузеева опубликовала в своем Instagram фотографии со свадьбы своего сына Георгия, восхитившись его невестой. Подписчики ведущей сочли, что девушка действительно хороша, раз получила одобрение "главной свахи страны".

Пользователи Сети стали выяснять это в комментариях. "Сноха, видимо, действительно прекрасный человек, раз Гузеева так тепло о ней отзывается…", – предположили комментаторы.

Однако Гузеева бурно отреагировала на подобные дискуссии. Уставшая от замечаний и вопросов ведущая прямолинейно ответила поклонникам: "Я ни разу не сваха! Я актриса, которая ведет это шоу!".