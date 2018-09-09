Пусть тайное остается тайным: гороскоп на 9 сентября

Лев

В целом день благоприятный, только в профессиональной сфере возможны трудности, которые, впрочем, не помешают мудрым и рассудительным Львам добиться успеха. Очень удачный день для проведения любых переговоров, налаживания отношений с новыми партнерами, поиска единомышленников. Тем, кто находится в поиске работы, стоит напомнить о себе старым знакомым.

Гармоничны отношения в семье, очень приятным и запоминающимся будет совместный отдых. Влюбленным не стоит отказываться от участия в светских мероприятиях: как ни странно, в кругу малознакомых людей вы будете чувствовать себя комфортнее, чем наедине.

Дева

Очень хороши финансовые перспективы дня: Девы получат крупную сумму денег или возможность неплохо заработать. Можно не только делать покупки и капиталовложения, но и давать родственникам и друзьям советы, связанные с инвестициями: удивительное «чутье» вас не подведет. Отношения в трудовом коллективе становятся несколько напряженными, и виной тому ваши недоброжелатели, чьи поступки усугубляют накопившиеся проблемы.

В личной же сфере складывается ситуация, к которой вы давно подсознательно готовились: разногласия достигли критической точки, и молчать о них больше нельзя. Не пытайтесь скрыть свои эмоции за напускным спокойствием: искренность во всем, в том числе и в проявлении чувств – лучший способ борьбы с негативными тенденциями.

Весы

Не слишком удачный день: проблемы незначительны, но число их столь велико, что даже у самого заядлого оптимиста может испортиться настроение. Старайтесь не углубляться в мрачные размышления, сосредоточьтесь на практической деятельности, которая может дать реальный результат. В этот день лучше придерживаться традиций: новаторство, как и неуместное проявление инициативы, наказуемо.

Чем меньше перемен произойдет сегодня в личной жизни, тем лучше. Звезды советуют Весам придерживаться ранее избранной тактики и плыть по течению, наблюдая за поведением окружающих. Самые внимательные из представителей знака смогут сделать выводы, которые значительно облегчат им жизнь.

Скорпион

Отличный день с точки зрения романтических отношений, причем удачным он будет как для уже сложившихся пар, так и для Скорпионов, занятых поиском своей «половинки». Наиболее многообещающими выглядят знакомства, завязанные в поездках или на различных мероприятиях корпоративного характера. Тем, кто предпочитает проводить время в ночных клубах, следует быть разборчивее.

Для работы день также весьма хорош. Можно браться за новые дела, не скрывать своих амбиций и высоких стремлений. Руководство оценит ваше трудолюбие, а влиятельные персоны будут в восторге от новых идей. Снижен энергетический потенциал, есть опасность недомоганий – берегите себя.

Стрелец