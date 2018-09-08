Новолуние 9 сентября 2018 года: вот как уберечь себя от неприятностей

Новолуние 9 сентября астрологи называют значимым событием. В этот день многие смогут обновить собственную энергетику, забыть обиды и провести работу над ошибками. К тому же в сентябре можно начать жизнь с чистого листа, перестав зависеть от прошлого. Эксперты dailyhoro.ru советуют прислушаться к рекомендациям, чтобы в этот день беды и неприятности обошли стороной.

В воскресенье новая Луна будет пребывать в созвездии Девы, наделяя людей интуитивными способностями, умением находить выход из сложной ситуации и избегать обмана.

Дева принадлежит к земной стихии, а значит, Тельцы, Девы и Козероги в этот день в первую очередь смогут привлечь удачу на свою сторону.

Позитивные особенности грядущего новолуния

В день новолуния можно заняться воплощением в жизнь смелых идей. Позитивный настрой и желание добиться успехов, сопровождаемые сильным энергетическим импульсом, помогут избежать неприятностей. Астрологи отмечают, что

9 сентября будет прекрасным временем для кропотливой работы и финансовых операций, проводить которые лучше всего в первой половине дня.

В воскресенье можно заключать выгодные сделки, совершать долгожданные крупные покупки и заниматься планированием расходов на будущее.

Что касается личных отношений, то...

в период новолуния пары смогут найти общий язык и забыть все разногласия, а одинокие сердца имеют все шансы встретить истинную любовь.

Хорошее настроение и умение идти на компромиссы помогут в любых начинаниях, касающихся личной жизни.

Как видите, новолуние в сентябре 2018 года имеет целый ряд положительных моментов. Однако, по мнению астрологов, некоторый негатив в этот день все же будет иметь место.

Негативные стороны Новолуния в сентябре

Несмотря на позитивные сторону новой Луны, 9 сентября многие из-за сильной земной энергетики могут почувствовать апатию и характерную для начала осени хандру. Такие эмоции помешают провести день позитивно, поэтому важно с самого утра отказаться от грустных мыслей и следовать к поставленным целям.

В случае если негатив возьмет верх, многие начинания так и не воплотятся в жизнь что в будущем приведет к разочарованию и упущенным возможностям.

Ближе к новолунию обостряются хронические заболевания, поэтому за неделю до этого события нужно принимать меры и поддерживать здоровье.