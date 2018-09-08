Пес стащил зубные протезы своего хозяина, и теперь его улыбке позавидует каждый!

У Юнис есть домашний питомец — собака по кличке Мэгги. Она очень милая, ласковая и добрая. Но однажды Мэгги стащила зубные протезы своего хозяина, пока он решил немного вздремнуть.

Вот в таком виде она бегала по дому.

ФОТО: twitter

Когда мужчина проснулся, то пропажу заметил сразу. Он не рассердился на Мэгги и просто начал хохотать.

Забавной историей Юнис поделилась в "Твиттере", и её пост стал вирусным.