Пес стащил зубные протезы своего хозяина, и теперь его улыбке позавидует каждый! ФОТО!
8 сентября 2018, 16:35
Девушка по имени Юнис успела сделать пару фотографий забавного питомца и выложить в "Твиттере". Теперь этот малыш стал настоящим героем Сети.
У Юнис есть домашний питомец — собака по кличке Мэгги. Она очень милая, ласковая и добрая. Но однажды Мэгги стащила зубные протезы своего хозяина, пока он решил немного вздремнуть.
Вот в таком виде она бегала по дому.
Когда мужчина проснулся, то пропажу заметил сразу. Он не рассердился на Мэгги и просто начал хохотать.
Забавной историей Юнис поделилась в "Твиттере", и её пост стал вирусным.
Однако пользователи признали, что без протезов Мэгги выглядит гораздо симпатичнее.