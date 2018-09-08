Калашникова в бессовестном платье заявилась на премию

Анна Калашникова не пропускает звездных, статусных мероприятий. И всегда появляется в новых туалетах – ни разу не повторилась! Вот и на "Новую волну" в Сочи она привезла несколько чемоданов с нарядами – по несколько образов на день.

На творческий вечер Ирины Аллегровой молодая певица пришла в таком откровенном платье, что все ахнули – из-под прозрачной сеточки явственно выделялось дорогое белое белье.

ФОТО: dni.ru

"Это наряд молодого российского дизайнера, – рассказала Аня. - Вообще-то тут должна была быть накидка еще, которая скрывала исподнее, но я забыла ее в Москве. К счастью, у меня хорошая фигура, нет и намека не целлюлит, поэтому могу позволить себе такие откровенные платья. Мне идет, правда?"

ФОТО: dni.ru

Гости Аллегровой подавились икрой и форелью, увидев Калашникову. Она в этот вечер всех переплюнула и задала жару! Правда, простые, неискушенные гости, шептались: "Как срамота! Могла б с таким же успехом и без платья прийти".