В точку! Главные чистюли и неисправимые неряхи по знакам Зодиака

Астрологи уверяют, что это зависит в том числе и от даты рождения, ведь определенные черты характера, присущие тому или иному знаку, накладывают свой отпечаток на все сферы вашей жизни. Мы решили выяснить, как месяц рождения может повлиять на ваши привычки по наведению чистоты.

Овен

Представители данного знака невероятно практичны и считают, что лишь их мнение самое верное. И когда дело доходит до уборки в доме, им проще распределить обязанности между домочадцами, а если таковых не имеется, вызвать представителей клининговой службы, лишь бы не наводить чистоту самостоятельно. Однако если и таковых не нашлось, тогда они бесстрашно закатывают рукава и направляют свою кипучую энергию в «очистительное русло». Обычно пары часов подобных подвигов вполне хватает, чтобы вокруг все заблестело, пишет Passion.

Телец

Представители данного знака основательно подходят ко всему, в том числе и к наведению порядка в собственном доме. Им важно сначала выработать стратегию, прикинуть, как и когда им лучше приступать к процессу, проверить, весь ли арсенал нужных средств есть под рукой, и лишь потом приступить к уборке. Конечно, сам процесс подготовки занимает немало времени, но зато все будет исполнено в лучшем виде — ни один «Ревизорро» не подкопается.

Близнецы

Представители данного знака не терпят беспорядок, однако предпочитают, чтобы за чистотой в доме следил кто угодно, только не они. Однако за неимением сказочных фей, которые в мгновение ока преображают все вокруг, Близнецам частенько приходится самостоятельно заниматься данным вопросом. Однако если уж на них накатит вдохновение, они могут вымыть все вокруг тем, что попадется под руку — хоть полировкой для мебели, хоть сыпучим средством.

Рак

Представители данного знака стремятся к домашнему уюту и стараются сделать все, чтобы их собственная жилплощадь блестела, как новенький пятак. Для них не проблема встать, скажем, на рассвете, чтобы приготовить сытный завтрак или затеять генеральную уборку. И можно быть уверенными, что они все сделают на совесть — не подкопаться.

Лев

Представители данного знака вполне искренне считают себя царскими особами и стараются не обременять собственную персону бытовыми хлопотами. Они стараются относиться к бардаку философски, но, когда горы мусора начнут вытеснять их из собственной квартиры, они быстренькой наймут профессионала, который наведет лоск в их «царских апартаментах». Хотя, если правильно мотивировать Львов, они с удовольствием и сами возьмутся за тряпку, лишь бы произвести хорошее впечатление на окружающих.

Дева