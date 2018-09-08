В точку! Главные чистюли и неисправимые неряхи по знакам Зодиака

Замечали ли вы когда-нибудь, что одни люди постоянно разбрасывают свои вещи и совершенно спокойно проходят мимо горы мусора, словно ее и нет, а вот другие расстраиваются, лишь завидев небольшие крошки, и стараются даже вещи в шкафу развешивать строго по цветам?
Астрологи уверяют, что это зависит в том числе и от даты рождения, ведь определенные черты характера, присущие тому или иному знаку, накладывают свой отпечаток на все сферы вашей жизни. Мы решили выяснить, как месяц рождения может повлиять на ваши привычки по наведению чистоты.
Овен
Представители данного знака невероятно практичны и считают, что лишь их мнение самое верное. И когда дело доходит до уборки в доме, им проще распределить обязанности между домочадцами, а если таковых не имеется, вызвать представителей клининговой службы, лишь бы не наводить чистоту самостоятельно. Однако если и таковых не нашлось, тогда они бесстрашно закатывают рукава и направляют свою кипучую энергию в «очистительное русло». Обычно пары часов подобных подвигов вполне хватает, чтобы вокруг все заблестело, пишет Passion.
Телец
Представители данного знака основательно подходят ко всему, в том числе и к наведению порядка в собственном доме. Им важно сначала выработать стратегию, прикинуть, как и когда им лучше приступать к процессу, проверить, весь ли арсенал нужных средств есть под рукой, и лишь потом приступить к уборке. Конечно, сам процесс подготовки занимает немало времени, но зато все будет исполнено в лучшем виде — ни один «Ревизорро» не подкопается.
Близнецы
Представители данного знака не терпят беспорядок, однако предпочитают, чтобы за чистотой в доме следил кто угодно, только не они. Однако за неимением сказочных фей, которые в мгновение ока преображают все вокруг, Близнецам частенько приходится самостоятельно заниматься данным вопросом. Однако если уж на них накатит вдохновение, они могут вымыть все вокруг тем, что попадется под руку — хоть полировкой для мебели, хоть сыпучим средством.
Рак
Представители данного знака стремятся к домашнему уюту и стараются сделать все, чтобы их собственная жилплощадь блестела, как новенький пятак. Для них не проблема встать, скажем, на рассвете, чтобы приготовить сытный завтрак или затеять генеральную уборку. И можно быть уверенными, что они все сделают на совесть — не подкопаться.
Лев
Представители данного знака вполне искренне считают себя царскими особами и стараются не обременять собственную персону бытовыми хлопотами. Они стараются относиться к бардаку философски, но, когда горы мусора начнут вытеснять их из собственной квартиры, они быстренькой наймут профессионала, который наведет лоск в их «царских апартаментах». Хотя, если правильно мотивировать Львов, они с удовольствием и сами возьмутся за тряпку, лишь бы произвести хорошее впечатление на окружающих.
Дева
Представители данного знака воспринимают уборку, буквально как образ жизни. Они с особой дотошностью и педантичностью будут вычищать все углы и потаенные места в квартире, заставляя сиять и без того чистые поверхности. Вы не найдете в их доме и намека на соринку или разбросанные вещи. Разложить все по полочкам — это как раз отлично характеризует скрупулезных Дев.
Весы
Управляемые стихией воздуха, представители данного знака подвержены смене настроения и наличия (или отсутствия) вдохновения. Если на них «снизошло», то можно быть уверенными, что в своем доме они будут поддерживать относительный порядок, но не более. Однако, если уж они встали не с той ноги, тогда вокруг можно лицезреть горы хлама и пыльные поверхности. Весы, к слову, считают это творческим беспорядком и не спешат хвататься за швабру.
Скорпион
Юные представители данного знака весьма спокойно относятся к беспорядку и нередко бывают действительно неряшливыми. Однако с возрастом они начинают ценить комфорт и чистоту, предпочитая, чтобы все вещи лежали строго на своих местах. А если уж им предстоит генеральная уборка, то они могут посвятить ей целый день. Главное, чтобы все было сделано качественно, и не важно, сколько времени на это потребуется.
Стрелец
Энергичные представители данного знака уверены, что в жизни есть дела поинтереснее, чем какая-то там уборка. Поэтому они с легкостью находят себе увлекательные занятия, не заботясь бытовыми вопросами. Но если уж дошло дело до наведения чистоты, они включат любимую музыку и все сделают быстро и непринужденно.
Козерог
Представители данного знака точно знают: чтобы чего-то добиться в жизни, нужно много и упорно трудиться. То же самое касается и поддержания чистоты в доме. Козероги сначала тщательно все обдумают, а затем методично, шаг за шагом, будут воплощать свои планы в жизнь. И если уж им пришлось взяться за швабру, то можно быть уверенными, что они все сделают качественно.
Водолей
Представители данного знака с гораздо большим интересом занимаются вопросами карьеры, чем наведением уюта в собственном доме. Хотя, надо отдать им должное, если уж они взяли какую-то вещь, то непременно вернут ее на место, а не будут разбрасывать где попало. И если уж Водолеям пришлось заняться уборкой, то они постараются получить от этого процесса максимум удовольствия.
Рыбы
Представители данного знака не отличаются особым рвением в вопросах уборки, однако если уж им приходится заниматься данным вопросом, то они попробуют подойти к этому с особым энтузиазмом. Рыбы весьма творческие и загадочные натуры, поэтому и наведение чистоты они попробуют превратить в некий увлекательный процесс.