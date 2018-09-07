Канье Уэст стал креативным директором Pornhub Awards

Попутно лауреатам премии вручали трофеи в виде футуристических дилдо, дизайн которых тоже создал Уэст. Он же отвечал за модные образы на церемонии: своими фирменными тапочками на пару размеров меньше Канье ни с кем не поделился, но одной из ведущих дал инструкцию вручать награды голышом. К сожалению, Ким Кардашьян не получила премию в номинации «Знаменитость года», несмотря на связи с креативным директором Pornhub Awards.

Напомним, что дружба Канье Уэста и компании Pornhub началась с чистосердечного признания рэпера в эфире Jimmy Kimmel Live. Канье рассказал, что регулярно смотрит порно на их сайте и перечислил любимые категории. В ответ представители компании написали в Твиттере: «Мы хотим выразить свою признательность Уэсту за его многолетнюю верность нашей компании. Подарок в виде пожизненной Premium-подписки. За тебя, Ye». Все это вылилось не только в руководящую позицию рэпера на первой премии Pornhub, но и в предложение стать режиссером собственного порнофильма.