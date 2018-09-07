Каким мужчинам противопоказано иметь любовниц

Каждому свое

Почему мужчины так упорно ищут связь на стороне? Здесь все очень индивидуально. Часто к поиску любовницы мужчину побуждает рутина семейной жизни. Бытовые хлопоты, забота о детях и жене все меньше времени оставляют на самого себя. Еще и супруга уже не так привлекательна, как раньше, а пожить в свое удовольствие ох как хочется.

Бежит к любовнице мужчина не столько от жены, сколько от порядком приевшихся отношений, в которых его эго перестает быть удовлетворенным. Быстрее к измене подтолкнут стремление жены обесценивать своего супруга и уж тем более попытки контролировать его.

У новой пассии помимо удовлетворения своих физиологических потребностей мужчина рассчитывает найди то, чего его лишала законная супруга — внимание и заботу.

Но есть определенная категория мужчин, для которых любовница — это не средство ухода от опостылых серых будней, а атрибут статусности, как дорогие часы или роскошное авто. Здесь он не ищет решения сексуальных или психологических проблем, а скорее отдает дань моде, сложившейся в респектабельном сообществе.

Однако независимо от причин, побуждающих представителей сильного пола обзавестись любовницей, не все они способны на двойную жизнь. Для некоторых мужчин измена может стать фатальной ошибкой, ведущей к непредсказуемым последствиям.

Порядочный

Существует устойчивое убеждение, что порядочный мужчина, любящий муж и отец не станет заводить любовницу. Не совсем верно. Любовницы бывают и у таких. Другое дело, что поддерживать отношения на два фронта психологически ему будет тяжелее, чем убежденному ловеласу, для которого очередная интрижка сродни завоеванному трофею.

С точки зрения теории психоанализа Фрейда, за моральные устои индивида отвечает Сверх-Я (или Супер-эго) — психическая инстанция, выполняющая надзирательные и карательный функции. Чем жестче Сверх-Я — тем мучительнее чувство вины за содеянный неблаговидный поступок. Чрезмерный диктат моральных установок Супер-эго может приводить к различным психопатологиям — от невротических расстройств до бредовых состояний.

По мнению американского психоаналитика Карен Хорни, сильное Сверх-Я, помимо того, что дисциплинирует поведение человека, иногда носит откровенно мазохистический характер. Гипертрофированное чувство вины трансформируясь в чувство ненависти к самому себе может привести к потере инстинкта самосохранения. А это чревато суицидальными состояниями.

Если даже муж-изменник, испытывающий сильное чувство вины, и не размышляет о способах свести счеты с жизнью, то ему уж точно обеспечено нервное истощение. Поддерживание любовной связи на стороне очень скоро станет ему в тягость и рано или поздно он вернется к привычной семейной жизни.

Слабохарактерный