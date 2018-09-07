Рейтинг самых пьющих стран: где живут самые пьяные девушки?

Специалисты по этому делу из Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс поставили перед собой титаническую задачу — положить последнюю печень, но перебрать 1282 исследования про употребление спиртного и установить самые пьющие страны, пишет Menscult.ua со ссылкой на Maxim.ru.
За единицу исчисления был принят один условный напиток (на выбор), равный 100 мл красного вина, 280 мл пива или 30 мл крепкого горячительного. Имей в виду: все приведенные результаты — это на душу среднего гражданина в сутки.
Полученные итоги были разделены надвое по гендерному признаку. Рейтинг государств с самыми непросыхающими мужчинами выглядит вот так (после тире указана статистика в тех самых условных напитках):
Румыния — 8,2
Португалия, Люксембург — по 7,2
Литва, Украина — по 7
А это топчик про наиболее пьющих милых дам-с:
Украина — 4,2
Андорра, Люксембург, Белоруссия — по 3,4
Швеция, Дания, Ирландия — по 3,1
В среднем же каждая землянка выпивает 0,73 условного напитка ежесуточно, землянин — 1,7. Ну хоть какие-то ободряющие новости!
И о грустном. Мужчины самого трезвого на планете образа культуры и быта живут в Пакистане (0,0007), а наименее склонные к зеленому змию гражданки — в солнечном Иране (0,0003). Хотя какая это, спрашивается, жизнь?