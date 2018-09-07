Рейтинг самых пьющих стран: где живут самые пьяные девушки?

За единицу исчисления был принят один условный напиток (на выбор), равный 100 мл красного вина, 280 мл пива или 30 мл крепкого горячительного. Имей в виду: все приведенные результаты — это на душу среднего гражданина в сутки.

Полученные итоги были разделены надвое по гендерному признаку. Рейтинг государств с самыми непросыхающими мужчинами выглядит вот так (после тире указана статистика в тех самых условных напитках):

Румыния — 8,2

Португалия, Люксембург — по 7,2

Литва, Украина — по 7

А это топчик про наиболее пьющих милых дам-с:

Украина — 4,2

Андорра, Люксембург, Белоруссия — по 3,4

Швеция, Дания, Ирландия — по 3,1

В среднем же каждая землянка выпивает 0,73 условного напитка ежесуточно, землянин — 1,7. Ну хоть какие-то ободряющие новости!