Сама нежность! Бейонсе опубликовала фото со своего дня рождения

В 36 я стала матерью троих детей, кормила грудью близнецов. Мы с мужем снова дали обеты верности спустя 10 лет. После родов я вернулась на сцену и выступила на фестивале Коачелла, затем мы с мужем выпустили альбом Everything Is Love. Мы гастролировали всей семьей по миру и мне это безумно понравилось. Этот год был монументальным для меня. Я благодарю Бога за все в моей жизни. Благодарю вас за позитив и замечательные поздравления. Я продолжаю изучать прошлый опыт, живу в настоящем и подчиняюсь будущему", – написала певица.