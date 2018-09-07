Через три месяца рожать: у беременной Сильвии Ильвес совсем нет живота

Многодетная мать всегда тщательно следит за своей формой, но шоком для ее поклонников стало последнее фото, на котором у нее совсем не видно живота, хотя беременность Сильвия не скрывает.

Возможно, все дело в свободном топе, однако нельзя отрицать, что по такому снимку Сильвию никак нельзя было бы заподозрить в беременности.