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  • Через три месяца рожать: у беременной Сильвии Ильвес совсем нет живота

Через три месяца рожать: у беременной Сильвии Ильвес совсем нет живота ФОТО!

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Сильвия Ильвес.

ФОТО: Instagram

Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая представляла Эстонию на «Евровидении-2009» в составе группы Urban Symphony находится на 25-й неделе беременности и ожидает уже пятого ребенка.

Многодетная мать всегда тщательно следит за своей формой, но шоком для ее поклонников стало последнее фото, на котором у нее совсем не видно живота, хотя беременность Сильвия не скрывает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Возможно, все дело в свободном топе, однако нельзя отрицать, что по такому снимку Сильвию никак нельзя было бы заподозрить в беременности. 

Напомним, Сильвия Ильвес стала известна широкой публике после триумфального выступления на конкурсе «Евровидение-2009». Тогда с песней «Rändajad» группа Urban Symphony заняла шестое место, набрав при этом 129 баллов.

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