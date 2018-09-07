Через три месяца рожать: у беременной Сильвии Ильвес совсем нет живота

7 сентября 2018, 10:16
Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая представляла Эстонию на «Евровидении-2009» в составе группы Urban Symphony находится на 25-й неделе беременности и ожидает уже пятого ребенка.
Многодетная мать всегда тщательно следит за своей формой, но шоком для ее поклонников стало последнее фото, на котором у нее совсем не видно живота, хотя беременность Сильвия не скрывает.
Возможно, все дело в свободном топе, однако нельзя отрицать, что по такому снимку Сильвию никак нельзя было бы заподозрить в беременности.
Напомним, Сильвия Ильвес стала известна широкой публике после триумфального выступления на конкурсе «Евровидение-2009». Тогда с песней «Rändajad» группа Urban Symphony заняла шестое место, набрав при этом 129 баллов.