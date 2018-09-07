«Меган Маркл беременна!» Безусловным доказательством сочли ее последний наряд

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри посетили очередное благотворительное мероприятие, проводившееся в пользу ветеранов — концерт «100 дней мира» в Лондоне. Наряд, в котором появилась герцогиня Сассекская, произвел в интернете эффект разорвавшейся бомбы.
Синее платье от Jason Wu навело публику на мысль о том, что Меган ждет ребенка. На фотографиях явственно виден округлившийся 37-летней звезды телесериала «Форс-мажоры», пишет британское издание Newshub.
«Безусловно, беременна!», «Мне одной кажется, что она беременна?», «После двух месяцев слухов — наконец-то подтверждение!» — писали в комментариях. Радостные пользователи соцсетей уже засыпали Гарри и Меган поздравлениями.
Некоторые, однако, решили, что на этот раз Меган просто неудачно выбрала наряд, и что на самом деле это просто топорщились складки. А другие возражают, что подметили первые признаки беременности еще во время прошлого выхода герцогини в свет — когда они с супругом встречались с детьми в рамках церемонии вручения наград WellChild. Якобы уже тогда были видны некоторые изменения фигуры под ее черным блейзером. Фото ЗДЕСЬ!
Ранее австралийское издание New Idea сообщило, что некий источник в Кенсингтонском дворце анонимно подтвердил, что Меган и Гарри таки ждут ребенка. И что в ближайшее время будет объявлено о том, что герцогиня Сассекская не сможет принять участие в туре по Австралии и Новой Зеландии, как планировалось ранее. Пока что официальных комментариев на эту тему не поступало.