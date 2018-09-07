В США умер легендарный актер Берт Рейнольдс

Звезда американского кино 1970-1980-х годов Берт Рейнольдс умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на агента актера Тодда Айзнера.

По имеющейся информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Актер умер во Флориде, где и жил. У Рейнольдса были проблемы с сердцем в течение многих лет, зимой 2010 года он перенес операцию. Впоследствии лечился от наркозависимости, вызванной медицинскими обезболивающими препаратами.

Статус легенды ему принесли последовавшие роли в фильмах «Полицейский и бандит» и «Гонки. "Пушечное ядро"». В 1997 году он был выдвинут на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Ночи в стиле буги».