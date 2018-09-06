Инструкция для мужчин по эксплуатации самой выдающейся части женского тела для

Удели каждой груди одинаковое количество времени и энергии

Представь, у тебя дома два кота. Один обидится, если ты будешь гладить только другого. Так же и с женской грудью. То есть, честно говоря, совсем не так, все-таки мы погорячились, сравнивая женскую грудь с котами. Тем не менее женщины очень чувствительны к ласкам, и тебе необходимо в точности повторить со второй грудью то же, что ты делал с первой (пронумеруй сам, как больше нравится).

Намочи ее

Одно из преимуществ секса или «околосекса» в ванной заключается в том, что влажная кожа становится более чувствительной к прикосновениям. Этот тезис верен и в отношении груди. Наконец-то тебе пригодится гель для душа, подаренный двоюродной тетей несколько лет назад! Впрочем, и обычное мыло подойдет — главное, чтобы твои руки скользили по груди девушки так же бойко, как фигуристы откатывают произвольную программу! Если убедить девушку отправиться с тобой в ванную не удалось, прибегни к массажному маслу: оно подобно воде с мылом увеличивает чувствительность кожи.

Не снимай с нее лифчик

По крайней мере какое-то время. Стимуляция груди через лифчик может принести девушке необычные ощущения за счет трения ткани о кожу. Тут главное — не переборщить. Не сжимай грудь в лифчике слишком сильно и не увлекайся процедурой дольше нескольких минут. Девушки не любят, когда им до покраснения натирают грудь их же собственным лифчиком.

Наращивай степень грубости