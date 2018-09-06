Инструкция для мужчин по эксплуатации самой выдающейся части женского тела для

Подходи со спины
Казалось бы, обзор на женскую грудь лучше, если ты стоишь перед девушкой, так как у подавляющего большинства женщин грудь расположена именно спереди. Обзор-то, конечно, лучше, а вот тактильный контакт хуже. Удобнее всего обхватывать грудь девушки, когда ты подкрался к ней сзади (хотя для начала неплохо бы познакомиться с девушкой). Если тебе по-прежнему не хватает визуальных эффектов, проследи, чтобы перед девушкой оказалось зеркало, в которое ты можешь заглядывать. Другой плюс такого подхода, помимо удобного захвата, в том, что девушка чувствует твое присутствие еще и ягодицами. Тоже лишним не будет, пишет Maximonline.ru.
Удели каждой груди одинаковое количество времени и энергии
Представь, у тебя дома два кота. Один обидится, если ты будешь гладить только другого. Так же и с женской грудью. То есть, честно говоря, совсем не так, все-таки мы погорячились, сравнивая женскую грудь с котами. Тем не менее женщины очень чувствительны к ласкам, и тебе необходимо в точности повторить со второй грудью то же, что ты делал с первой (пронумеруй сам, как больше нравится).
Намочи ее
Одно из преимуществ секса или «околосекса» в ванной заключается в том, что влажная кожа становится более чувствительной к прикосновениям. Этот тезис верен и в отношении груди. Наконец-то тебе пригодится гель для душа, подаренный двоюродной тетей несколько лет назад! Впрочем, и обычное мыло подойдет — главное, чтобы твои руки скользили по груди девушки так же бойко, как фигуристы откатывают произвольную программу! Если убедить девушку отправиться с тобой в ванную не удалось, прибегни к массажному маслу: оно подобно воде с мылом увеличивает чувствительность кожи.
Не снимай с нее лифчик
По крайней мере какое-то время. Стимуляция груди через лифчик может принести девушке необычные ощущения за счет трения ткани о кожу. Тут главное — не переборщить. Не сжимай грудь в лифчике слишком сильно и не увлекайся процедурой дольше нескольких минут. Девушки не любят, когда им до покраснения натирают грудь их же собственным лифчиком.
Наращивай степень грубости
Да, конечно, каждая грудь индивидуальна. Но одно правило применимо почти ко всем: наращивай темп грубости прикосновений. Если ты сразу же вцепишься в грудь грубой хваткой, то, во-первых, рискуешь стать жертвой домашнего насилия (девушки могут бить метко и больно), во-вторых, сразу снизишь восприимчивость груди девушки. А значит, если тебе вдруг чуть позже придет в голову нежно прикоснуться к груди, девушка останется равнодушной. Поэтому начинай с нежных, дразнящих прикосновений, затем переходи к убедительным поглаживаниям, а уж легкие пощипывания сосков оставь на кульминацию.