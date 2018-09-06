Упс, не туда! Самые неловкие вещи, которые происходят во время секса

В жизни, к всеобщему великому сожалению, как вы уже успели выяснить (надеемся, что успели), все совсем наоборот. Вне зависимости от того, настоящий ли вы профи в постели (а мы уверены, это именно так), занимаетесь ли сексом с одной и той же девушкой уже 10 лет или только что привели ее из бара – неловкие вещи происходят со всеми, пишет Menscult.ua со ссылкой на GQ.

Рассказываем, что делать, если и вас постигла такая участь.

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАССТЕГНУТЬ ЕЕ БЮСТГАЛЬТЕР

Один крючок, два крючка, три крючка, задняя застежка, передняя застежка, перекрещенная спина и так далее – расстегнуть бюстгальтер бывает непросто. Вполне возможно, что в какой-то момент вам будет трудно разобраться, а напряжение в комнате будет только нарастать.

Что делать: Закройте ненадолго глаза на свое мужское эго и просто попросите о помощи. Поверьте, ей тоже иногда бывает сложно справляться с пуговицами на вашей рубашке.

ВЫ РАССЛАБИЛИСЬ СЛИШКОМ СИЛЬНО

И выпустили лишние газы. Или это сделала она. Пожалуй, самая распространенная неловкость во время секса.

Что делать: Да, это неприятно, но и такое случается. Если это была она, отшутитесь и двигайтесь дальше. Если вы, то надейтесь, что она достаточно воспитана, чтобы закрыть на это глаза. Или, что, по крайней мере, у нее хорошее чувство юмора.

ВЫ ПЕРЕПУТАЛИ ЗАДНИЙ И ПЕРЕДНИЙ ВХОД

Случайный анальный секс – явно не то, о чем она мечтала всю жизнь. Однако случается, что в самый разгар процесса (особенно с учетом того, что обычно все происходит в темноте), вы путаете два прохода.

Что делать: Извинитесь и остановитесь. Если она скорее приятно удивлена, скажите «Не за что» и продолжайте.

ВЫ ПОТЕРЯЛИ ПРЕЗЕРВАТИВ. ВНУТРИ НЕЕ

Вы достаете своего маленько друга (или, может, очень даже большого, мы ни на что не намекаем) и обнаруживаете, что презерватив куда-то делся. Еще пару секунд вы соображаете, надевали ли вы его вообще, и потом понимаете, что он остался внутри.

Что делать: Достаньте его. Есть вероятность, что вы даже сможете сделать это пальцами. А если нет, то будьте джентельменом – вызовите скорую и езжайте с ней. Возможно, это будет ваш самый неловкий поход к врачу, но оставлять девушку в одиночестве – явно не лучшая идея.

ВЫ СКАЗАЛИ ЧТО-ТО ЛИШНЕЕ

И девушка обиделась. Хоть многим до этого и нравилось, когда вы грязно ругались в постели, тут что-то пошло не так. Либо вы перешли границу, либо она просто не одна из тех самых многих.