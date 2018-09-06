Упс, не туда! Самые неловкие вещи, которые происходят во время секса

Когда дело доходит до постельных сцен, в кино (и в порно) все просто и красиво. Никаких неловких моментов, влажных следов на кровати, недопониманий между партнерами и другого.
В жизни, к всеобщему великому сожалению, как вы уже успели выяснить (надеемся, что успели), все совсем наоборот. Вне зависимости от того, настоящий ли вы профи в постели (а мы уверены, это именно так), занимаетесь ли сексом с одной и той же девушкой уже 10 лет или только что привели ее из бара – неловкие вещи происходят со всеми, пишет Menscult.ua со ссылкой на GQ.
Рассказываем, что делать, если и вас постигла такая участь.
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАССТЕГНУТЬ ЕЕ БЮСТГАЛЬТЕР
Один крючок, два крючка, три крючка, задняя застежка, передняя застежка, перекрещенная спина и так далее – расстегнуть бюстгальтер бывает непросто. Вполне возможно, что в какой-то момент вам будет трудно разобраться, а напряжение в комнате будет только нарастать.
Что делать: Закройте ненадолго глаза на свое мужское эго и просто попросите о помощи. Поверьте, ей тоже иногда бывает сложно справляться с пуговицами на вашей рубашке.
ВЫ РАССЛАБИЛИСЬ СЛИШКОМ СИЛЬНО
И выпустили лишние газы. Или это сделала она. Пожалуй, самая распространенная неловкость во время секса.
Что делать: Да, это неприятно, но и такое случается. Если это была она, отшутитесь и двигайтесь дальше. Если вы, то надейтесь, что она достаточно воспитана, чтобы закрыть на это глаза. Или, что, по крайней мере, у нее хорошее чувство юмора.
ВЫ ПЕРЕПУТАЛИ ЗАДНИЙ И ПЕРЕДНИЙ ВХОД
Случайный анальный секс – явно не то, о чем она мечтала всю жизнь. Однако случается, что в самый разгар процесса (особенно с учетом того, что обычно все происходит в темноте), вы путаете два прохода.
Что делать: Извинитесь и остановитесь. Если она скорее приятно удивлена, скажите «Не за что» и продолжайте.
ВЫ ПОТЕРЯЛИ ПРЕЗЕРВАТИВ. ВНУТРИ НЕЕ
Вы достаете своего маленько друга (или, может, очень даже большого, мы ни на что не намекаем) и обнаруживаете, что презерватив куда-то делся. Еще пару секунд вы соображаете, надевали ли вы его вообще, и потом понимаете, что он остался внутри.
Что делать: Достаньте его. Есть вероятность, что вы даже сможете сделать это пальцами. А если нет, то будьте джентельменом – вызовите скорую и езжайте с ней. Возможно, это будет ваш самый неловкий поход к врачу, но оставлять девушку в одиночестве – явно не лучшая идея.
ВЫ СКАЗАЛИ ЧТО-ТО ЛИШНЕЕ
И девушка обиделась. Хоть многим до этого и нравилось, когда вы грязно ругались в постели, тут что-то пошло не так. Либо вы перешли границу, либо она просто не одна из тех самых многих.
Что делать: Классический пример, когда предотвратить легче, чем исправить. Постарайтесь понять, как далеко вы можете зайти, еще во время прелюдии. Если вам все-таки удасться облажаться – извинитесь, скажите, что не имели это в виду. А еще рекомендуем заранее пополнить свой словарный запас, чтобы в вашем лексиконе было как можно больше синонимов слова «красивая».
ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НЕЖДАННЫМИ ГОСТЯМИ
В виду женской физиологии, ее менструация может начаться в самый неподходящий момент. Например, во время вашего секса.
Что делать: Если вы не против дополнительной смазки, то уточните, готова ли она продолжить. Может случится так, что кто-то из вас будет против, тогда просто обсудите это как взрослые люди. Но что бы вы ни решили, не допускайте отвращения на вашем лице и не предавайте этому слишком много внимания.
ВАМ МЕШАЮТ ЕЕ ВОЛОСЫ
Неважно, мешают ли вам ее локоны целоваться или ваша девушка не фанатка бритья, волосы во рту – сомнительное удовольствие. Да и вы вряд ли хотите постоянно останавливаться, чтобы вынимать их.
Что делать: Если это волосы на голове, то просто попросите завязать их. Если нет, то вам не повезло. Здесь нет немедленного решения, если вы, конечно, не хотите предложить побрить ее во время прелюдии.
У ВАС НЕОЖИДАННЫЕ БОЛИ
Спазмы вовремя секса – очень неприятная штука. В одну секунду она сверху, вы наслаждаетесь жизнью, а в следующую вы уже испытываете такую боль, что хотите сбросить ее на пол.
Что делать: Вместо того, чтобы терпеть (она все равно поймет по вашему лицу, что что-то не так), просто скажите, что вам больно. Возьмите небольшой тайм-аут на пару минут и возвращайтесь в игру с новыми силами.
ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЛУЧАЙНО ОКАЗАЛИСЬ НА ЕЕ ЛИЦЕ
А ведь вы даже не планировали это. Просто поняли, что пора, нацелились на ее грудь, потом отвернулись совсем, передумали, повернулись, чтобы спросить, куда, и... Последствия уже не обратимы.
Что делать: Если она не просила об этом, извинитесь. Искренне и не один раз. И, пожалуйста, принесите ей салфетки.
Самый главный совет – когда в следующий раз с вами произойдет что-то неловкое в постели, не относитесь к этому как к концу света. Ведь, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.