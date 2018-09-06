Актер умер прямо на сцене, но спектакль продолжился до конца

Всем привет. Такое случается, что артисты умирают прямо на сцене. В их числе Андрей Миронов, у которого случилось кровоизлияние в мозг во время спектакля «Безумный день или женитьба Фигаро», у Виталия Соломина случился инсульт во время «Свадьбы Кречинского». К сожалению, таких примеров не два и не десять. Я хочу вам рассказать историю об артисте омского Тюза, который умер во время детского спектакля «Новогодний поросёнок». История эта меня искренне поразила и заставила задуматься. Поехали.
История эта произошла уже давненько, но рассказали мне её только сегодня актёры моего театра. В конце декабря в Омском театре юного зрителя играли премьерный новогодний спектакль. Актёр Валерий Кузьмин играл роль Ёжика. И почти в начале спектакля ему стало плохо. По одной информации он умер прямо на сцене, по другой, сумел дойти за кулисы и умер там. У 26-летнего Валерия, как выяснилось, были проблемы с сердцем. Скончался он от сердечного приступа, пишет Zen.yandex.ru.
Но знаете, что меня поразило? Его товарищи доиграли спектакль до конца! Выкладывались на полную, радовали детей перед новым годом, а их коллега лежал за кулисами в костюме ежа. Как мне рассказали, его пытались реанимировать сотрудники театра, но это, к сожалению, не дало результата. Я не знаю, как артисты выкрутились и отыграли исчезновение ежа, но, по своему опыту игры в детских спектаклях, знаю, что в сказке можно легко всё обыграть. Они не стали останавливать спектакль. И я задумался, правильно ли это? Конечно, дети ни в чём не виноваты, но всё же! Нас учили в институте, что театр это храм искусства. Ничего не должно препятствовать этому искусству. Я и сам часто выходил на сцену и играл в очень больном состоянии. С температурой под сорок или с почти порванным мениском. Но, честно скажу, не хотел бы лежать мёртвым за кулисами, пока идёт спектакль!
Я выражаю свои соболезнования родным и близким Валерия. Это очень страшно и больно, когда уходят такие молодые люди. Валерий был востребован в театре и снимался в кино. У него многое было впереди.
Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Мне интересны ваши мнения. Желаю всем здоровья и удачи! Берегите себя и своих близких. До встречи.
Каждому артисту приятно, когда его знают и помнят. Теперь и вы знаете, что был такой талантливый молодой актёр!