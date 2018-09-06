Актер умер прямо на сцене, но спектакль продолжился до конца

История эта произошла уже давненько, но рассказали мне её только сегодня актёры моего театра. В конце декабря в Омском театре юного зрителя играли премьерный новогодний спектакль. Актёр Валерий Кузьмин играл роль Ёжика. И почти в начале спектакля ему стало плохо. По одной информации он умер прямо на сцене, по другой, сумел дойти за кулисы и умер там. У 26-летнего Валерия, как выяснилось, были проблемы с сердцем. Скончался он от сердечного приступа, пишет Zen.yandex.ru.

Но знаете, что меня поразило? Его товарищи доиграли спектакль до конца! Выкладывались на полную, радовали детей перед новым годом, а их коллега лежал за кулисами в костюме ежа. Как мне рассказали, его пытались реанимировать сотрудники театра, но это, к сожалению, не дало результата. Я не знаю, как артисты выкрутились и отыграли исчезновение ежа, но, по своему опыту игры в детских спектаклях, знаю, что в сказке можно легко всё обыграть. Они не стали останавливать спектакль. И я задумался, правильно ли это? Конечно, дети ни в чём не виноваты, но всё же! Нас учили в институте, что театр это храм искусства. Ничего не должно препятствовать этому искусству. Я и сам часто выходил на сцену и играл в очень больном состоянии. С температурой под сорок или с почти порванным мениском. Но, честно скажу, не хотел бы лежать мёртвым за кулисами, пока идёт спектакль!