Звезда «Дома-2» Илья Гажиенко не приехал проститься с умершей сестрой

Несколько месяцев старшая сестра Ильи Гажиенко боролась с тяжелой болезнью, а неделю назад попала в реанимацию. Тогда врачи оценивали ее состояние, как критическое, и, несмотря на все усилия, спасти девушку не смогли – сегодня Елены не стало, пишет Yandex.Zen со ссылкой на Starhit.ru.

Родные, как и сама Лена, не афишировали детали недуга, не желая привлекать лишнее внимание. По словам близких, родственница экс-участника «ДОМа-2» не хотела, чтобы ее видели больной. О смерти старшей Гажиенко сообщила избранница брата Ильи. На протяжении долгого времени именно Диларам Сапарова держала всех в курсе о состоянии здоровья девушки.

«Сегодня мы потеряли самого светлого и дорогого сердцу человека, Лену Гажиенко. Она была чистой и искренней. Спасибо всем, кто за нее молился и был с нами в эти тяжелые дни. Мы вам безмерно благодарны. Покойся с миром, моя девочка», — сообщила Сапарова.

Елена проходила лечение в больнице Казахстана, из-за чего проститься с девушкой не смог ее отец – мужчине запрещены перелеты. А вот с Ильей, как рассказала Диларам, они давно не общались.

«Лена не только видеть своего брата не хочет, но и знать. К сожалению, это так, и она сама об этом не раз говорила и писала всем. Он не прилетел до сих пор, а только требовал отчет, что и как! Мы ему сказали: считаешь нужным, прилетай, тебя встретят», — сообщила женщина.

Пользователи Сети уже поспешили обвинить Илью в том, что он уделяет недостаточно внимания своей семье. Последние несколько дней он провел на отдыхе в Крыму. Некоторые подозревают, что Ольга не дает им общаться с семье, но, скорее всего, это просто домыслы. Ранее экс-участница «ДОМа-2» говорила о хороших отношениях с близкими Ильи. Они ездили всей семьей к его родителям в Краснодар.