В Швейцарии открылось кафе, где подают самый развратный кофе

Как сообщает Maxim, средний счет в кафетерии составит 60 швейцарских франков (около 50 евро).

Идея создать кафе с услугами орального секса появилась у владельца местного эскорт-агентства Facegirl Брэдли Шаве. На это его вдохновили рассказы о подобных заведениях в Таиланде.

Вот как это будет работать: голодный (в прямом и переносном смысле) мужчина приходит в общепит, заказывает кофе в меню, а параллельно подыскивает себе через планшет проститутку, которая доставит ему сексуальное удовольствие. Затем он занимает место за столиком и наслаждается своим заказом.

«Судя по тому, как это работает в Таиланде, там пять–десять минут — и все кончено, — говорит Шаве. — Раскошелиться за основную услугу придется на 60 долларов или около того, ну и плюс символическая плата за напиток».

Швейцарская пресса говорит, что это будет самый дорогой кофе в городе.

В настоящий момент стартап находится на стадии согласования с властями Женевы, бизнес-план изучает местный департамент безопасности и экономики.

Проституция в Швейцарии легальна: она строго контролируется, а секс-работники должны иметь действующие разрешения. Но не все с одобрением смотрят на такую политику государства. Существует даже движение против проституции, активисты которого считают, что действующие законы способствуют легализации сутенёрства.