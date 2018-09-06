Ольга Бузова выиграла суд и запретила использовать свои песни

В суде сообщили: «Суд установил, что истец является правообладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения «Под Звуки Поцелуев», «Привыкаю». Факт использования ответчиком музыкальных произведений и фонограмм подтверждается материалами дела. Теперь с «Ямамото» в пользу «Арчер Мьюзик Продакшнс» взыщут 232 тысячи рублей (порядка 3000 евро) компенсации, а также 7640 рублей (около 100 евро) судебных расходов.