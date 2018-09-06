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  • Ольга Бузова выиграла суд и запретила использовать свои песни

Ольга Бузова выиграла суд и запретила использовать свои песни

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Бузова

ФОТО: Instagram

В питерском суши-баре «Ямамото» решили развлекать посетителей песнями Ольги Бузовой. Представителям певицы это не понравилось, и 4 сентября состоялся суд, пишет 7d.org.ua.

В суде сообщили: «Суд установил, что истец является правообладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения «Под Звуки Поцелуев», «Привыкаю». Факт использования ответчиком музыкальных произведений и фонограмм подтверждается материалами дела. Теперь с «Ямамото» в пользу «Арчер Мьюзик Продакшнс» взыщут 232 тысячи рублей (порядка 3000 евро) компенсации, а также 7640 рублей (около 100 евро) судебных расходов.

 

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