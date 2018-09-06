Ищешь новый дом? Тогда смотри, какую эксклюзивную виллу в Пирита продает известный предприниматель

В объявлении сказано, что это современное и эксклюзивное здание, в котором семь комнат, расположено оно на участке площадью 2383 квадратных метра. «Дом находится на берегу моря в безопасном районе, где рядом имеется всё необходимое для жизни. Центр находится всего в 15 минутах езды на автомобиле», - говорится в объявлении.