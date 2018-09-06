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  • Ищешь новый дом? Тогда смотри, какую эксклюзивную виллу в Пирита продает известный предприниматель

Ищешь новый дом? Тогда смотри, какую эксклюзивную виллу в Пирита продает известный предприниматель

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ФОТО: kinnisvara24.ee

На портале недвижимости kinnivara24.ee красуется объявление, в котором продается вилла в Пирита за 2,6 миллионов евро. Кому же принадлежит это современное здание?

В объявлении сказано, что это современное и эксклюзивное здание, в котором семь комнат, расположено оно на участке площадью 2383 квадратных метра. «Дом находится на берегу моря в безопасном районе, где рядом имеется всё необходимое для жизни. Центр находится всего в 15 минутах езды на автомобиле», - говорится в объявлении. 

Ну нулевом этаже находится гараж для четырех автомобилей, лестница, техническое помещение, дополнительная кухня и комплекс саун, с которых есть выход на террасу. На улице есть бассейн.

Это здание принадлежит предпринимателю Тоомасу Тоомла. 

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