Ищешь новый дом? Тогда смотри, какую эксклюзивную виллу в Пирита продает известный предприниматель
6 сентября 2018, 12:51
На портале недвижимости kinnivara24.ee красуется объявление, в котором продается вилла в Пирита за 2,6 миллионов евро. Кому же принадлежит это современное здание?
В объявлении сказано, что это современное и эксклюзивное здание, в котором семь комнат, расположено оно на участке площадью 2383 квадратных метра. «Дом находится на берегу моря в безопасном районе, где рядом имеется всё необходимое для жизни. Центр находится всего в 15 минутах езды на автомобиле», - говорится в объявлении.
Ну нулевом этаже находится гараж для четырех автомобилей, лестница, техническое помещение, дополнительная кухня и комплекс саун, с которых есть выход на террасу. На улице есть бассейн.
Это здание принадлежит предпринимателю Тоомасу Тоомла.