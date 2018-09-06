56-летняя Саагим - неухоженным финнам: мне не нужны роскошные авто и деньги, мне нравятся хорошие любовники!

Саагим поблагодарила за приглашение в эфир, рассказала о своей любви и отношениях с финнами, учитывая конфликт с теле-радиоведущей Марией Вейтола, сообщает iltasanomat.fi.

Известная эстонская светская львица много раз говорила, что в ее глазах финны неряшливые и совсем не следят за своей внешностью, естественно, такие высказывания Саагим не остались без внимания, дама нажила в Финляндии много врагов.

Конфликт Саагим с Вейтолой начался в 2015 году, когда финская ведущая интервьюировала экс-мужа нашей светской львицы Ристоматти Ратиа у себя в передаче. Телеведущая гостила у них дома в Финляндии два дня.

Ристоматти Ратиа ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF/Scanpix

Саагим раскритиковала внешность Вейтолу, назвав ведущую неряшливой, что очень сильно ее обидело. Между женщинами началась вражда, после этого они активно давали комментарии на эту тему в СМИ и соцсетях.

Саагим критиковала внешность финнов и в передаче «Perjantai» телеканала Yle.

Героиней передачи радио Rock Саагим стала 5 августа, когда запись шла в отеле Viru.

По словам финских СМИ, Саагим во время интервью вела себя нагло и агрессивно, говорила странные вещи и пару раз говорила «кошачьим голосом».

«Мяу», - сказала Саагим и объяснила, что таким образом здоровается по утрам со своими близкими, прежде всего, с мужчинами.

Выступление Саагим в эфире радио Rock сопровождалось постоянным мяуканьем. Помимо критики финнов, женщина рассказала о своей любви, о чем ничего не было слышно после ее развода с Ратиа.

«Мяу», - ответила Саагим на вопрос о возлюбленном.

По словам Ану Саагим, ее не привлечь толстым кошельком и роскошными автомобилями, у мужчины должен быть ум, внешность и он должен быть моложе.

По словам Ану Саагим, в жизни у нее было много мужчин, но больше всего ей нравятся хорошие любовники.

«Посмотрите на меня! Вы можете представить, что я встречаюсь со своим ровесником?» - задала вопрос 56-летняя дама.

Ану Саагим ФОТО: Madis Sinivee