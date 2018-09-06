Меган Маркл снова демонстрирует неудачный образ, который не нравится даже принцу Гарри

Не так давно в западных СМИ появилась информация о том, что принц Гарри попросил жену не надевать смокинг на благотворительные мероприятия.

По его мнению, подобная одежда уместно смотрится на голливудской звезде, а вот королевской особе больше подходят элегантные платья классического кроя. Как к брюкам относится королева, мы тоже знаем: обычно Елизавета II не приветствует, чтобы члены ее семьи выбирали их для выхода в свет. Однако у Меган Маркл есть свое мнение на этот счет.

ФОТО: SCANPIX