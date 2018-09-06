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  • Меган Маркл снова демонстрирует неудачный образ, который не нравится даже принцу Гарри

Меган Маркл снова демонстрирует неудачный образ, который не нравится даже принцу Гарри Смотрите фото!

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Высокий титул не мешает 37-летней Меган Маркл носить дерзкие мини, сексуальные платья с открытыми плечами и брюки, которые так не нравятся ее мужу и королеве. Последние уже можно считать визитной карточкой герцогини Сассекской, пишет Woman.

Не так давно в западных СМИ появилась информация о том, что принц Гарри попросил жену не надевать смокинг на благотворительные мероприятия.

По его мнению, подобная одежда уместно смотрится на голливудской звезде, а вот королевской особе больше подходят элегантные платья классического кроя. Как к брюкам относится королева, мы тоже знаем: обычно Елизавета II не приветствует, чтобы члены ее семьи выбирали их для выхода в свет. Однако у Меган Маркл есть свое мнение на этот счет.

ФОТО: SCANPIX

4 сентября принц Гарри и Меган посетили ежегодную премию WellChild Awards и вручили награды детям, мужественно борющимся с тяжелыми болезнями. Для мероприятия герцогиня выбрала черный брючный костюм Altuzarra, шелковый топ Deitas и лодочки с острыми мысами. Образ у Меган получился неожиданно невзрачным и излишне строгим — особенно на фоне недавних модных побед монаршей особы. На наш взгляд, неудачным решением является и выбор шелкового топа: он постоянно сбивался в складки.

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