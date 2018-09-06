Чем удивит четверг: гороскоп на 6 сентября

День в целом позитивный, но едва ли он будет насыщенным событиями, а потому многим он покажется скучноватым. Людям импульсивным и увлекающимся звезды советуют заняться творческой деятельностью – это, пожалуй, лучшее русло, в которое можно направить кипучую энергию, советует Dvorec.
Овен
Возможны серьезные проблемы в делах, которым вы склонны придавать наибольшее значение. Откладывается решение важных вопросов, дела идут не так хорошо, как вы рассчитывали. Самое время проявить гибкость и заняться поиском помощников и единомышленников, преодолевать преграды в гордом одиночестве нежелательно. Расходы будут весьма значительными, если вы не удержитесь от спонтанных покупок и сомнительных инвестиций.
Постарайтесь больше времени провести с членами семьи: общение будет приятным и полезным для всех. Очень хороший день для посещения культурных мероприятий, а также активного отдыха. Однако компанию следует выбирать придирчиво – ищите тех, кто действительно разделяет ваши интересы.
Телец
Снижается жизненный потенциал, появляется потребность в спокойном отдыхе, уединении. Сегодня вы не торопитесь делиться проблемами и радостями даже с самыми близкими людьми, и такая скрытность будет серьезной помехой в общении. Старшие родственники склонны всерьез беспокоиться из-за вас, порой – контролировать каждый шаг, вмешиваться в ваши дела в самый неподходящий момент. Вооружитесь терпением: нет ничего хуже, чем начать ссориться из-за этого.
Отношения с любимым человеком тоже отнюдь не безоблачны, и на этот раз речь идет не о возвращении к старым проблемам, а о появлении новых. Именно поэтому важно действовать осторожно: при правильном подходе вы сможете избежать трудностей и конфликтов.
Близнецы
День не самый легкий и удачный, однако и неразрешимых проблем не несущий. Успехи ваши будут весьма скромными, а некоторые желания останутся неисполненными, зато удастся избежать ошибок, исправление которых отняло бы много времени. Неплохой день с точки зрения общения и новых знакомств, ваше обаяние не останется незамеченным.
В романтических отношениях первоочередная ваша задача – не повторять своих старых ошибок. Корректируйте свое поведение, не оставляйте без внимания пожелания любимого человека: толика гибкости и щедрая доля неподдельной заботы избавят вас от обид и недоразумений. Воздержитесь от критических замечаний в адрес друзей и родственников.
Рак
День довольно сложный и столь же неоднозначный. Раки сегодня не только особенно чувствительны, но и необыкновенно подозрительны, что и порождает многочисленные недоразумения. Не пытайтесь читать между строк или искать тайный смысл любых высказываний – некоторые вещи действительно настолько просты, как кажется на первый взгляд.
Сохранение гармонии в личной жизни – одна из самых сложных задач, стоящих сегодня перед вами. Складывается ситуация, подчеркивающая не самые лучшие качества вашего любимого человека. Однако не спешите с суждениями: стоящие идеи посетят вас после того, как воцарится хотя бы относительное спокойствие.
Лев
Львам стоит сосредоточиться на занятиях, которые могут принести практическую пользу им самим и их близким. Для развлечений любого рода день едва ли подходит: разочарование принесут и давно запланированные поездки, и активный отдых, и участие в светских мероприятиях. Звезды также советуют воздержаться от экспериментов с имиджем.
Вам легко даются любые семейные и домашние дела, ваш авторитет в глазах близких высок и непререкаем. Можно обсуждать серьезные вопросы с родственниками и любимым человеком: шансы прийти к единому мнению очень высоки.
Дева
День обещает быть весьма удачным, хотя негативные тенденции все же дадут о себе знать. Одна из важных «проблемных» сфер – это отношения с родственниками; могут обостриться разногласия, вероятно предъявление взаимных претензий. Девам, состоящим в супружеских отношениях, звезды не советуют поддаваться на провокации представителей противоположного пола: соблазнительная особа принесет в вашу жизнь лишь проблемы.
А вот юных влюбленных ожидает безоблачно-прекрасный день, наполненный романтическими признаниями и взаимной заботой. Одинокие Девы смогут внести перемены в свою личную жизнь – верьте в себя и не бойтесь проявить инициативу.
Весы
Неоднозначный день. Ситуация, вроде бы, складывается вполне благоприятная, но вот использовать все имеющиеся возможности никак не удается. Важно вовремя расставить приоритеты: попытки объять необъятное и успеть все не принесут ожидаемого результата. Возможно значительное улучшение финансового положения, получение дорогих подарков, возвращение старых долгов.
Эмоциональный фон дня достаточно стабилен, вывести вас из равновесия может лишь необходимость длительного общения с неприятными особами. Не торопитесь доверять новым знакомым, а старых друзей не обижайте невнимательностью.
Скорпион
Хороший день для тех, кто предпочитает действовать, а не тратить время зря. Звезды советуют не бояться даже самых сложных задач и проектов: у вас достаточно энергии и сил для того, чтобы преодолеть любые преграды. Порадует посещение общественных мероприятий, участие в светской жизни.
Неоднозначно складываются отношения с родственниками, возникает ощущение, что от вас требуют слишком многого. Наиболее сложным день будет для Скорпионов, которые отправляются в долгие поездки вместе с членами семьи. Возможны разногласия между влюбленными, однако до серьезных ссор дело не дойдет.
Стрелец
День будет достаточно сложным для тех, кто планирует провести его в обществе малознакомых людей: несмотря на то, что сегодня вы обаятельны и милы, новые отношения складываются неровно, да и найти общий язык не всегда легко. В остальном же ситуация складывается вполне благоприятная, не будет недостатка в удачных совпадениях и радующих известиях.
Можно наладить отношения с родственниками, положить конец семейным разногласиям; особенно полезно общение с детьми – они охотно поделятся с вами хорошим настроением. Влюбленные могут не опасаться серьезных потрясений: звезды обещают, что день пройдет спокойно.
Козерог
Козероги смогут избежать перепадов настроения и душевного дискомфорта, если не станут впадать в панику из-за мелких неприятностей и отнесутся философски к неприятностями, которые выпали на их долю. Обойтись совсем без проблем не удастся, но есть шанс извлечь из трудностей этого дня полезные уроки и найти хороших союзников.
Не швыряйтесь деньгами: ваши представления о собственных финансовых возможностях несколько преувеличенны. Разногласия с любимым человеком могут быть весьма значительными, но компромисс все же будет найден, если вы проявите немного гибкости и дадите волю фантазии.
Водолей
День благоприятный, спокойный и легкий. Он отлично подходит для поездок и разнообразных развлечений, новых знакомств и общения, любой творческой или общественно-полезной деятельности. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как в полной мере использовать возможности, которые открываются перед вами сегодня.
Эмоциональный фон стабилен, и даже в случае разногласий и споров с близкими людьми вы сможете сохранить душевное равновесие и спокойствие. Дискуссии конструктивны, проблемы, стоящие перед вами – разрешимы. Настройтесь на позитивный лад и радуйтесь хорошему дню.
Рыбы
День достаточно трудный, но Рыбы могут рассчитывать на поддержку родственников и старших друзей. Помните, что браться за решение сложных проблем сегодня не стоит – объединение усилий позволит получить результат куда более впечатляющий. Финансовое положение оставляет желать лучшего; звезды советуют не брать денег в долг, а просто постараться сократить расходы.
Разногласия влюбленных весьма серьезны, и ни одна из сторон не хочет идти на уступки.
Постарайтесь, по крайней мере, не хитрить и не манипулировать близким человеком – подобные методы могут принести иллюзию победы, но на деле ведут лишь к полному поражению. Не пропускайте мимо ушей советы опытных людей: последовав им, вы убережете себя от разочарований.