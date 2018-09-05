Эстонская певица Хедвиг Хансон продает дом, который с ней и детьми поджег пьяный сосед (ФОТО)

«Кто хотел бы попробовать очарование и боль сельской жизни, у того должно быть свое видение, энергичность и силы! И он может купить мой дом! Просто-напросто посмотрите и поделитесь», – написала Хансон в социальных сетях и опубликовала фотографии своего дома.

Хансон просит 92 000 евро за загородный дом с жилой площадью 74 м² и общей площадью 7570 квадратных метров.

«В живописной деревне Тухалане, рядом с церковным парком, продается старинный дом пастора, представляющий историческую ценность. Дом восстановлен, при отделке использовались натуральные материалы», – говорится в описании дома на портале недвижимости. Больше фотографий ЗДЕСЬ!

Напомним, что именно здесь этим летом произошло несчастье. Когда эстонская джазовая певица спала вместе со своими сыновьями, пришел пьяный сосед и поджег ее дом.

«Проснулась в два часа ночи от того, что мужчина за дверью заявил, что я ведьма, а ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми», – сообщила Хансон ERR.

Поначалу она приняла слова мужчины только за угрозу, но затем начался пожар. «Я была шокирована, – призналась певица. – К счастью, у меня в доме был огнетушитель. На помощь пришел и один из соседей. Открытый огонь нам удалось потушить».

После истории с поджогом дома полиция задержала 55-летнего мужчину и возбудила уголовное дело. Сама же Хансон и ее сыновья из-за пожара не пострадали. Зато был нанесен ущерб их дому, который пришлось ремонтировать.

Хедвиг Хансон ФОТО: Eero Vabamägi

Портал Elu24 сегодня утром связался Хедвиг Хансон для того, чтобы выяснить, по каким причинам певица продает свое жилище и имеет ли это отношения к событиям этого лета.

«За этим стоит несколько факторов. Я не могу содержать два дома с печным отоплением, их нужно регулярно обогревать. Тяжело это!» – сказала Хансон журналистам портала.