Точное предсказание: что ждет вас в сентябре 2018 года?

Узнать о том, что преподнесет сентябрь, можно разными путями. Некоторые читают гороскопы и гадают на картах Таро, чтобы подготовиться к возможным неприятностям. Узнать, какие события произойдут с вами в первый месяц осени, можно и с помощью интуиции. Эксперты сайта Dailyhoro подготовили для вас простое гадание, с помощью которого каждый сможет выбрать верный путь к счастью. Все, что от вас требуется, — внимательно рассмотреть предложенные изображения, а затем выбрать то, которое нашло отклик в душе. Описание вы найдете ниже. Не руководствуйтесь логикой, выбирая картинку, действуйте так, как вам подсказывает интуиция!

ФОТО: Dailyhoro

1. Сентябрь открывает перед вами новые дороги и пути развития. Избежать осенней хандры вы сможете, если перестанете думать о прошлом и возьметесь за дела в настоящем. Тем, кто справится с эмоциями, предстоит головокружительный подъем к новым высотам. В сентябре многие смогут раскрыть новые грани своих талантов, преуспеть в бизнес-делах, а также успешно построить карьеру. Будьте внимательны, ведь такой уникальный шанс судьба предоставляет не часто. Следите за изменениями вокруг себя, чтобы выбрать правильную дорогу к счастью и благополучию.

2. Первый месяц осени принесет не только хорошее настроение, но и новые знакомства. В этом месяце одинокие сердца смогут найти свою половинку. Тем, кто находится в отношениях, важно поддерживать друг друга и больше времени проводить вместе. Новые знакомства будут касаться не только длиной жизни, но и работы. В сентябре будет проще найти сотрудников, инвесторов или спонсоров, а также познакомиться с интересными людьми. Не отказывайтесь от командировок, а также не засиживайтесь в четырех стенах, чтобы не пропустить действительно значимых встреч.

3. В сентябре появится время для размышлений и уединения. В этот период можно подумать о жизни, проанализировать выполненные дела и найти способ устранить имеющиеся ошибки. В период покоя многие смогут найти для себя новые цели, попрощаться с прошлым, чтобы открыть для себя путь в счастливое будущее. Извлечь ценные уроки из жизни и обдумать дальнейшую стратегию можно во время неспешных прогулок по парку или по тихим улицам города. Не исключено, что многим захочется посетить соседние города, чтобы насладиться уединением и красотой новых мест.

4. В сентябре вам стоит позаботиться не только о душевном равновесии, но и о здоровье. В начале осени можно использовать дары природы, чтобы запастись лечебными травами и ягодами и укрепить иммунитет. Для лечения простудных заболеваний и восполнения витаминов подойдут отвары из шиповника, клюквенные и брусничные морсы. Травы, собранные в начале сентября, помогут справиться с тревогами и стрессами, а также наполнят дом приятными летними ароматами.

5. Начало осени обещает неожиданные, но приятные сюрпризы и приключения. Дело может касаться и изменений в личной жизни: многие найдут истинную любовь, а у кого-то появится возможность расширить свою семью, сделав предложение руки и сердца избраннице. Не исключено, что вам сообщат приятное известие о долгожданной беременности. В целом сентябрь будет прекрасным временем, когда каждый сможет найти повод для радости.

6. Сентябрь станет стартом в новую жизнь, а значит, важно расширять кругозор. Не пренебрегайте обучением, ведь новые знания помогают не только найти хорошую работу, но и знакомиться с новыми людьми. Будьте открыты миру и всему новому, чтобы потом не было повода для расстройства от упущенных возможностей. Многим придется сделать ответственный выбор, который определит дальнейшую судьбу. Будьте внимательны, ведь знаки судьбы всегда показывают лучший путь и предостерегают от необдуманных шагов.