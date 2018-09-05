52-летняя Сальма Хайек удивляет пышным бюстом Вот это формы!
5 сентября 2018, 9:59
Знаменитая американская актриса Сальма Хайек регулярно делится в социальных сетях фотографиями, на которых она позирует в откровенных декольте. Последний снимок привел подписчиков актрисы в восторг.
Парадокс, но чем старше становится актриса, тем пышнее у нее становится грудь. Поклонники голливудской звезды подозревают, что их любимица увеличила грудь с помощью пластической хирургии. Но сама Сальма отрицает эту информацию, утверждая, что никогда не прибегала даже к ботоксу. Что думаете вы?