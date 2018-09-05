Ср, 5.09.2018
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  • 52-летняя Сальма Хайек удивляет пышным бюстом

52-летняя Сальма Хайек удивляет пышным бюстом Вот это формы!

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Salma Hayek.

ФОТО: Instagram / Scanpix

Знаменитая американская актриса Сальма Хайек регулярно делится в социальных сетях фотографиями, на которых она позирует в откровенных декольте. Последний снимок привел подписчиков актрисы в восторг.

Парадокс, но чем старше становится актриса, тем пышнее у нее становится грудь. Поклонники голливудской звезды подозревают, что их любимица увеличила грудь с помощью пластической хирургии. Но сама Сальма отрицает эту информацию, утверждая, что никогда не прибегала даже к ботоксу. Что думаете вы?

ФОТО: Instagram / Scanpix

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