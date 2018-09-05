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  • Вы видели сестру Светланы Лободы? Кто эффектнее - большой вопрос!

Вы видели сестру Светланы Лободы? Кто эффектнее - большой вопрос! ФОТО

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Светлана Лобода

ФОТО: Скриншот с Instagram

На днях в микроблоге Светланы Лободы появился снимок с сестрой Ксенией, вызвавший споры среди фолловеров звезды. Интернет-пользователи никак не могли решить, какая же из двух сестер выглядит эффектнее, пишет Woman.

Недавно в честь первого учебного дня в этом году 35-летняя Светлана Лобода выложила в Сеть снимок со старшей дочерью Евангелиной, сопроводив его трогательной подписью:

«Моя любовь к тебе не знает границ… Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям.

Поздравляю всех с первым учебным днем! Ну а мы уже во 2-й класс».

Позднее в микроблоге звезды появилась фотография и с младшей сестрой, 26-летней Ксенией, под которой исполнительница хита «Твои глаза» написала: «Моя прекрасная сестра».

Сложно поверить в то, что девушки не близняшки- настолько Светлана и Ксения похожи. Это сходство и отметили пользователи Сети

и тут же принялись спорить, кто из девушек выглядит более эффектно.

 

My beautiful sister ❤️

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on

«Сестра выглядит очень естественно!»,

«Какая у вас красивая сестра, вы с ней очень похожи, красотки», «Как две капли воды!», «Ксения более естественная. А Светлана более эффектная»,

«Прям близняшки», - начали обсуждать снимок фолловеры певицы. А как вам кажется, Светлана и Ксения похожи?

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