Вы видели сестру Светланы Лободы? Кто эффектнее - большой вопрос!

Недавно в честь первого учебного дня в этом году 35-летняя Светлана Лобода выложила в Сеть снимок со старшей дочерью Евангелиной, сопроводив его трогательной подписью:

«Моя любовь к тебе не знает границ… Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям.

Поздравляю всех с первым учебным днем! Ну а мы уже во 2-й класс».

Позднее в микроблоге звезды появилась фотография и с младшей сестрой, 26-летней Ксенией, под которой исполнительница хита «Твои глаза» написала: «Моя прекрасная сестра».

Сложно поверить в то, что девушки не близняшки- настолько Светлана и Ксения похожи. Это сходство и отметили пользователи Сети

и тут же принялись спорить, кто из девушек выглядит более эффектно.

My beautiful sister ❤️ A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Sep 3, 2018 at 10:08am PDT

«Сестра выглядит очень естественно!»,

«Какая у вас красивая сестра, вы с ней очень похожи, красотки», «Как две капли воды!», «Ксения более естественная. А Светлана более эффектная»,