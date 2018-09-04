45-летняя Высоцкая сразила роскошными формами

Поклонников Юлии Высоцкой мучает вопрос: "Как 45-летней актрисе удается так потрясающе выглядеть?" Восхищение фанатов вызвала фотография телеведущей, которая продемонстрировала стройные ноги.
Юлия Высоцкая позирует на фото в алом платье. При этом наряд не скрывает стройных загорелых ног с идеальными щиколотками. "Очень стройная и очень красивая!", "Сексапильная!", "Такая изысканно-утонченная", – восхищаются подписчики актрисы в Instagram.
Загорала Высоцкая этим летом в Испании и Франции, где отдыхала вместе с 80-летним мужем Андреем Кончаловским. Актриса выкроила время в плотном рабочем графике для того, чтобы провести несколько недель в компании любимого мужчины.
У Высоцкой и Кончаловского двое детей – дочь Мария и сын Петр. В 2013 году Андрей Кончаловский попал в страшную аварию. На пассажирском сиденье находилась его дочь, которая и приняла на себя основной удар. Медикам пришлось ввести девочку в состояние искусственной комы. До сих пор врачи делают все возможное для того, чтобы юная пациентка пришла в сознание, напоминает Teleprogramma.pro.
Высоцкая не только ведет кулинарную программу, но и снимается в кино у любимого мужа. Ради фильма Кончаловского "Рай" Юлии пришлось обрить голову наголо. Звезду поддержал в этом начинании сын Петя – он убедил ее, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.