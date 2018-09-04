Тебе есть о чем рассказать? Шоу Limon LIVE приглашает талантливых и интересных жителей Эстонии на съемки

В августе 2018 стартовало интернет-шоу Limon LIVE, звездой которого может стать каждый интересный житель Эстонии. Вы пишите стихи, занимаетесь интересным видом спорта, танцуете, поете?! Просто работаете сутками на заводе... Мы ждем в гости именно вас!
Торопитесь заявить о себе, ведь мы приглашаем в гости на съемки абсолютно всех, кому есть о чем рассказать.
Если и вы считаете, что можете быть интересны стране, напишите нам письмо на адрес: edgar.gergel@limon.ee или отправьте сообщение в Facebook, коротко расскажите о себе и оставьте номер телефона. Кто знает, быть может, Эдгар Гергель и Света Карабут пригласят в гости именно вас?
В нашем шоу нет ничего сложного. Главное - искренность и оптимизм. И 10 минут славы вам гарантировано!
Не пропустите следующий выпуск Limon LIVE уже в этот четверг на Limon.ee!