Тебе есть о чем рассказать? Шоу Limon LIVE приглашает талантливых и интересных жителей Эстонии на съемки

Торопитесь заявить о себе, ведь мы приглашаем в гости на съемки абсолютно всех, кому есть о чем рассказать.

Если и вы считаете, что можете быть интересны стране, напишите нам письмо на адрес: edgar.gergel@limon.ee или отправьте сообщение в Facebook, коротко расскажите о себе и оставьте номер телефона. Кто знает, быть может, Эдгар Гергель и Света Карабут пригласят в гости именно вас?

В нашем шоу нет ничего сложного. Главное - искренность и оптимизм. И 10 минут славы вам гарантировано!

ФОТО: limon.ee