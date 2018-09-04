Тебе есть о чем рассказать? Первое в Эстонии интернет-шоу Limon LIVE приглашает на съемки

Первый выпуск нашего шоу был посвящено конкурсам красоты в общем и «Миссис Россия» в частности. Во втором выпуске общались с фитнес-тренером Виктором Фит и моделью Дианой Хапровой, которая любезно согласилась продемонстрировать на камеру свою фигуру в купальнике.

Если и вы считаете, что можете быть интересны стране, напишите нам письмо на адрес: info@limon.ee, коротко расскажите о себе и оставьте номер телефона. Кто знает, быть может, Эдгар Гергель и Света Карабут пригласят в гости именно тебя?

В нашем шоу нет ничего сложного. Главное - искренность и оптимизм.

ФОТО: limon.ee