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  • Тебе есть о чем рассказать? Первое в Эстонии интернет-шоу Limon LIVE приглашает на съемки

Тебе есть о чем рассказать? Первое в Эстонии интернет-шоу Limon LIVE приглашает на съемки

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ФОТО: limon.ee

Премьера на Limon.ee! В августе стартовало интернет-шоу Limon LIVE, звездой которого может стать каждый интересный житель Эстонии. Торопитесь заявить о себе, ведь мы приглашаем в гости на съемки абсолютно всех, кому есть о чем рассказать. 

Первый выпуск нашего шоу был посвящено конкурсам красоты в общем и «Миссис Россия» в частности. Во втором выпуске общались с фитнес-тренером Виктором Фит и моделью Дианой Хапровой, которая любезно согласилась продемонстрировать на камеру свою фигуру в купальнике. 

Если и вы считаете, что можете быть интересны стране, напишите нам письмо на адрес: info@limon.ee, коротко расскажите о себе и оставьте номер телефона. Кто знает, быть может, Эдгар Гергель и Света Карабут пригласят в гости именно тебя? 

В нашем шоу нет ничего сложного. Главное - искренность и оптимизм. 

ФОТО: limon.ee

Не пропустите следующий выпуск Limon LIVE уже в этот четверг на Limon.ee!

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