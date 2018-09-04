Эти четыре знака Зодиака — самые непостоянные и неуловимые! Кто же в этом списке...?

Эти знаки Зодиака принадлежат к мутабельному кресту в астрологии. Всех их объединяет одно — их гибкость и неуловимость. Вот кому из знаков Зодиака приходится всю жизнь бороться со своим непостоянством.

Близнецы

Близнецы являются наверное самым неуловимым знаком Зодиака из всех. Он любит постоянное движение, его настроение может резко меняться, он непостоянен в своих желаниях. Близнецы умеют быстро анализировать ситуацию, они очень умные, интеллектуально развитые, большинство из них нуждаются в постоянной подпитке информацией и общении. Может казаться, что они всюду и в то же время их нигде нет.

Стрелец

Стрельцы — это люди, которые очень и очень любят разнообразие в жизни. Они нуждаются в новых впечатлениях и эмоциях. Многие Стрельцы никогда не приходят вовремя на встречи и часто бросают начатое на полпути. Что поделаешь? Такие они — непостоянные знаки Зодиака. Но зато Стрельцы отличаются острым умом, умением схватывать новую информацию буквально на лету, гибкостью, любовью к приключениям.

Рыбы

Многие удивятся, но Рыбы также входят в список самых непостоянных и неуловимых знаков Зодиака. Часто даже находясь возле представителей знака Зодиака Рыбы вы можете почувствовать, что мыслями они в совсем другом месте. Кроме того, Рыбы никогда не знают, чего они хотят, они непостоянные в своих желаниях и убеждениях. Это настолько гибкие натуры, что как бы вы не пытались с ними поругаться, у вас это вряд ли получится сделать.

Дева

Дева — это ещё один непостоянный и неуловимый знак Зодиака. Несмотря на всю их любовь к порядку, в их жизни часто царит хаос и непредсказуемость. Девы создают массу списков и планов, пытаются как-то упорядочить своё время, стараются как-то себя приструнить. Но на самом деле они всегда остаются неуловимыми и непостоянными, как легкий ветерок. Девы обладают острым умом и очаровательной внешностью, они не могут спокойно сидеть на одном месте, им нужно постоянно чем-то заниматься.