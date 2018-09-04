Певица Слава едет в Таллинн с новой программой

Необыкновенный, и всегда узнаваемый голос, самобытный стиль общения со своим зрителем, новые песни и уже полюбившиеся хиты – все это ждет вас 4 декабря на сцене Центра русской культуры. С сольной программой для вас выступит одна из самых ярких и эпатажных певиц – Слава.
Ее творчество в народе называют «грубой женской романтикой». Зрители ценят ее за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает, как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. Славу любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер.
За 15 лет творческих поисков ей есть, что сказать зрителю. Слава, как автор и исполнитель, является неоднократным обладателем премии «Золотой Граммофон», лауреатом фестивалей «Песня года», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», «RU.TV», «MTV Russia» и «RUSIAN MUSIC BOX», а так же выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.
Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы – лишь малая часть того, что готовит для зрителей певица на концерте в Таллинне.
Билеты в продаже в кассах Piletilevi.