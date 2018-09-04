Певица Слава едет в Таллинн с новой программой

Ее творчество в народе называют «грубой женской романтикой». Зрители ценят ее за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает, как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. Славу любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер.