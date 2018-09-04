Не было ни разу. Иван Краско разводится с молодой женой из-за отсутствия секса

Актер Иван Краско и Наталья Шевель официально заявили, что хотят развестись. В эфире шоу "Пусть говорят" 87-летний артист заявил, что одной из главных причин его разрыва с 27-летней бывшей студенткой стал ее страх рожать. Как он отметил, он был настолько паническим, что жена даже отказывала в сексе. Краско уверяет, что они ни разу не спали, пишет Лайф.

— Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего, — приводят СМИ слова Краско.

Артист заявил, что еще на многое способен и даже прошел в клинике тест, подтверждающий, что он может иметь детей. Шевель же заявила, что боится забеременеть, так как ей одной придется воспитывать детей после его смерти.

— Я не хочу стирать пеленки своему ребенку по три раза в день. Не хочу становиться матерью-одиночкой, дети — это ответственность, а у нас даже нет своего угла, — сказала она.

Девушка также отметила, что да, они действительно разводятся. Она поблагодарила супруга за все, что он ей дал в этой жизни.