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  • Из коттеджа Анастасии Заворотнюк украли ювелирные украшения за 13 тысяч евро

Из коттеджа Анастасии Заворотнюк украли ювелирные украшения за 13 тысяч евро

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Анастасия Заворотнюк

ФОТО: SCANPIX

У актрисы пропали два браслета, серёжки и кольцо. Драгоценности были сделаны из белого золота и украшены бриллиантами.

Из коттеджа актрисы Анастасии Заворотнюк в поселении Марушкинское в ТиНАО украли ювелирные украшения. Как сообщает агентство "Москва", у артистки пропали драгоценности на сумму один миллион рублей, пишет Life.ru.

В полицию с заявлением о краже обратился муж актрисы Петр Чернышев. Он уточнил, что драгоценности были украдены из сумки Заворотнюк, которая стояла на подоконнике.

Отмечается, что неизвестные украли два браслета, серьги и кольцо — всё из белого золота с бриллиантами. Из сумочки также вытащили 20 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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