Из коттеджа Анастасии Заворотнюк украли ювелирные украшения за 13 тысяч евро
4 сентября 2018, 15:11
У актрисы пропали два браслета, серёжки и кольцо. Драгоценности были сделаны из белого золота и украшены бриллиантами.
Из коттеджа актрисы Анастасии Заворотнюк в поселении Марушкинское в ТиНАО украли ювелирные украшения. Как сообщает агентство "Москва", у артистки пропали драгоценности на сумму один миллион рублей, пишет Life.ru.
В полицию с заявлением о краже обратился муж актрисы Петр Чернышев. Он уточнил, что драгоценности были украдены из сумки Заворотнюк, которая стояла на подоконнике.
Отмечается, что неизвестные украли два браслета, серьги и кольцо — всё из белого золота с бриллиантами. Из сумочки также вытащили 20 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.