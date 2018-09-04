Из коттеджа Анастасии Заворотнюк украли ювелирные украшения за 13 тысяч евро

Из коттеджа актрисы Анастасии Заворотнюк в поселении Марушкинское в ТиНАО украли ювелирные украшения. Как сообщает агентство "Москва", у артистки пропали драгоценности на сумму один миллион рублей, пишет Life.ru.

В полицию с заявлением о краже обратился муж актрисы Петр Чернышев. Он уточнил, что драгоценности были украдены из сумки Заворотнюк, которая стояла на подоконнике.

Отмечается, что неизвестные украли два браслета, серьги и кольцо — всё из белого золота с бриллиантами. Из сумочки также вытащили 20 тысяч рублей.