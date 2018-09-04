В Таллинне причалила яхта за 40 миллионов: кто владелец такой красоты?!

Яхта Forever One выделяется необычным спортивным профилем с реверсивным наклоном в носовой части и красно-белой расцветкой. Кстати, такая расцветка воплощает страсть ее владельца к брендам Ferrari и Coca-Cola. Имя яхты миллиардер посвятил своей жене Эльзе Гроссман: «Одна такая, навсегда…»

По словам итальянских создателей, владелец хотел, чтобы ему построили судно, на котором он смог бы жить следующие 10-15 лет с женой, близкими и лучшими друзьями.

Супер-яхта Forever One 54,6 метров длиной и вмещает четыре каюты для гостей (всего восемь), а также семь кают для экипажа (17 человек). Стоимость яхты — 40 миллионов долларов, и она может двигаться со скоростью 16,5 узлов.