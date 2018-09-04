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  • Осталось жить несколько дней: рак убивает известную телеведущую

Осталось жить несколько дней: рак убивает известную телеведущую

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Врач. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Британская телеведущая Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на "Би-би-си", сделала официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего несколько дней.

На протяжении двух лет Рейчел боролась с онкологическим заболеванием. При этом она заслужила популярность не только как ведущая новостей, но и как автор подкаста, посвященного лечению рака. Происходящее с ней она описывает практически в прямом эфире, пишет Dni.ru.

В своих выступлениях Блэнд рассказывала о поддержке со стороны мужа и времени, проведенном с маленьким сыном. В итоге 40-летняя телеведущая привыкла к мысли о неотвратимости смерти и объявила, что жить ей осталось всего несколько дней.

В обращении она отметила, что "все это выглядит нереальным", передает Express. Рейчел признала, что проиграла в схватке с болезнью после нескольких сеансов химиотерапии.

К сожалению, онкология на определенной стадии не щадит никого, в том числе богатых и знаменитых. Так, 30 августа не стало легендарного российского певца, народного артиста Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с раком, но болезнь одержала верх.

Последние недели жизни Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Тем временем ученые ищут способы победить коварную болезнь. Как писали Dni.Ru, специалисты МГУ предложили новый метод таргетированной терапии. Они изучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью, выяснив, какие соединения могут подавлять метастазирование. 

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