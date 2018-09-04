Вт, 4.09.2018
Что случилось? Юлия Волкова сама не своя прилетела в Таллинн и быстро скрылась в Mercedes Галерея! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Пугающие подробности: загадочную смерть 20-летней звезды Instagram на яхте миллиардера расследует полиция

Пугающие подробности: загадочную смерть 20-летней звезды Instagram на яхте миллиардера расследует полиция

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Sinead McNamara leiti kriitlises seisundis miljardäri jahtlaevalt Kreeka sadamast.

ФОТО: Sinead McNamara/ Instagram

Греческая полиция занимается расследованием загадочной смерти Шинейд Макнамары, передает The Sun.

​На днях в западных СМИ появилась новость о том, что на судне 84-летнего Альберто Байерса Mayan Queen IV в бессознательном состоянии была обнаружена 20-летняя Шинейд Макнамара. Опутанную веревками девушку заметили на проплывающем мимо судне. Капитан яхты, оказавшегося по соседству, окликнул девушку, но не получил ответа и принялся звать на помощь. Капитан первым попытался оказать Шинейд медицинскую помощь. Затем к нему подключился врач, который был на борту Mayan Queen IV. После этого девушку, находившуюся в состоянии комы, погрузили на вертолет, направившийся в больницу в Афинах. Однако она умерла в пути. 

На сегодняшний день полицейские считают, что австралийка покончила с собой. Об этом свидетельствуют многие признаки. Хотя окончательные выводы делать рано. Может быть с девушкой произошла трагическая случайность. В пользу этой версии говорит то, что полицейские так и не обнаружили предсмертную записку. Пока что не исключается полицией и версия убийства.

 

A post shared by Salt Bby 💦 (@sineadmcnamara) on

Как выяснили зарубежные журналисты, модель несколько месяцев работала на судне Mayan Queen IV, а вскоре должна была встретиться со своей семьей и с нетерпением ждала этого счастливого момента, публикуя в Instagram трогательные послания своей матери и сестре. Родные уже находились в пути (совершая перелет из Австралии в Грецию), когда им сообщили о гибели Шинейд. 

Сейчас судмедэксперты проверяют кровь погибшей на содержание токсинов, алкоголя и наркотических веществ. В ближайшее время станет известна и точная причина смерти Шинейд. Страшно, что родных австралийской модели и звезды Instagram, не пустили в морг. Следователь предупредил, что семье лучше «не видеть ее в таком плохом состоянии».

В мае этого года 20-летняя Макнамара распродала все свое имущество и прилетела в Европу, где устроилась работать на совершавшую круиз по Средиземному морю яхту миллиардера. Она была официально включена в состав экипажа — хотя и не ясно, в какой именно должности. Сообщается, что ранее девушка уже работала на подобных суперяхтах.

Яхта Mayan Queen IV уже получила разрешение властей и покинула порт Аргостоли, где была пришвартована несколько дней — пока следователи вели допросы 23 членов экипажа. Сам миллиардер и его семья отсутствовали на борту во время трагедии. Полиция сейчас изучает мобильный телефон девушки, а также записи установленных на яхте камер видеонаблюдения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ