Бритни Спирс во время концерта забыла, где находится
4 сентября 2018, 9:56
Певица Бритни Спирс во время концерта в британском городе Блэкпул перепутала, в каком именно месте она выступает, передает NME.
Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей. На опубликованных видеозаписях видно, как Спирс спрашивает: «Как дела, Бирмингем? Я имею в виду, Блэкпул».
Кроме того, пользователи заметили, что во время концерта Спирс находилась прямо рядом с Блэкпульской башней — местной туристической достопримечательностью. Отмечается, что концерт в Бирмингеме артистка дала накануне.
Географическая ошибка могла быть вызвана усталостью: сейчас у Спирс очень плотный график выступлений.