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Бритни Спирс во время концерта забыла, где находится

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BRIGHTON, ENGLAND - AUGUST 4: Britney Spears performing at Brighton and Hove Pride, Preston Park on August 4, 2018 in Brighton, England. CAP/MAN ©MAN/Capital Pictures

ФОТО: MAN/Capital Pictures / MAN/Capital Pictures

Певица Бритни Спирс во время концерта в британском городе Блэкпул перепутала, в каком именно месте она выступает, передает NME.

Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей. На опубликованных видеозаписях видно, как Спирс спрашивает: «Как дела, Бирмингем? Я имею в виду, Блэкпул».

Кроме того, пользователи заметили, что во время концерта Спирс находилась прямо рядом с Блэкпульской башней — местной туристической достопримечательностью. Отмечается, что концерт в Бирмингеме артистка дала накануне.

Географическая ошибка могла быть вызвана усталостью: сейчас у Спирс очень плотный график выступлений.

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